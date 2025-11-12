Dharmendra Discharged: धर्मेंद्र की जबरदस्त वापसी! अस्पताल से डिस्चार्ज होकर लौटे अपने आशियाने

Dharmendra Discharged: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सच्चे हीरो कभी हार नहीं मानते। 10 नवंबर को सांस लेने में तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बाद, 89 वर्षीय इस स्टार को कड़ी चिकित्सकीय निगरानी में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

सुरक्षित घर लौट आए

अब, 48 घंटे के गहन उपचार के बाद, हिंदी सिनेमा के ही-मैन ने मौत को मात दे दी है और सुरक्षित घर लौट आए हैं। डॉक्टरों ने उन्हें सुबह-सुबह छुट्टी दे दी, यह पुष्टि करते हुए कि उनका आगे का इलाज घर पर ही जारी रहेगा।

उनके बेटे बॉबी देओल उन्हें खुद एम्बुलेंस में घर ले आए, और प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर उनके लिए प्रार्थनाओं और प्यार भरे संदेशों की बाढ़ ला दी।

धर्मेंद्र की मृत्यु की झूठी अफवाह

इससे पहले, धर्मेंद्र की मृत्यु की झूठी अफवाहों ने प्रशंसकों को चौंका दिया था, लेकिन उनकी बेटी ईशा देओल और पत्नी हेमा मालिनी ने तुरंत इस झूठी खबर का खंडन किया और सभी को आश्वस्त किया कि वह ठीक हो रहे हैं।

अब जब धर्मेंद्र घर वापस आ गए हैं, तो देश भर के प्रशंसक भावुक पोस्ट के साथ जश्न मना रहे हैं: “ही-मैन कभी हार नहीं मानते!” “हमारा शेर वापस आ गया है, पहले से भी ज्यादा ताकतवर!”