Dharmendra Death News: मशहूर एक्टर अपने पीछे कितनी दौलत छोड़ गए

Dharmendra Death News: इंडियन सिनेमा के सबसे मशहूर स्टार्स में से एक, मशहूर बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया। वे अपने पीछे एक अमीर विरासत और शानदार दौलत छोड़ गए। “बॉलीवुड के ही-मैन” के नाम से मशहूर धर्मेंद्र का सफ़र 1960 के दशक में शुरू हुआ था, और इतने दशकों में, उन्होंने एक्टिंग, प्रोड्यूसिंग और कई बिज़नेस वेंचर्स के ज़रिए ज़बरदस्त नाम, इज़्ज़त और पैसा कमाया।

एक शानदार करियर और ज़बरदस्त नेट वर्थ

धर्मेंद्र ने 1960 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड में डेब्यू किया और भारत के अब तक के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक बन गए। मशहूर फ़िल्मों में एक्टिंग के अलावा, उन्होंने अपने बैनर तले कई फ़िल्में भी प्रोड्यूस कीं, जिससे उनकी कमाई में काफ़ी मदद मिली।

रिपोर्ट के मुताबिक, धर्मेंद्र की अनुमानित नेट वर्थ ₹335 करोड़ से ₹450 करोड़ के बीच है, जो उनके दशकों लंबे स्टारडम और सफल वेंचर्स को दिखाता है।

आखिरी फिल्म का पोस्टर उनके निधन के दिन ही रिलीज़ हुआ

इस जाने-माने एक्टर की आखिरी फिल्म, ‘इक्कीस’, 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा लीड रोल में हैं।

एक इमोशनल पल में, धर्मेंद्र की ‘इक्कीस’ से उनका फर्स्ट लुक पोस्टर उनके निधन के दिन ही रिलीज़ किया गया। अपने प्यारे स्टार की आखिरी फिल्म में मौजूदगी देखकर फैंस इमोशनल हो गए, और सोशल मीडिया पर उन्हें दिल से श्रद्धांजलि देने वालों की बाढ़ आ गई।

ईशा देओल चेहरा ढके हुए दुखी दिखीं

खबर आने के तुरंत बाद, पूरा देओल परिवार उनके घर पर इकट्ठा हो गया। धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल को सफेद दुपट्टे से चेहरा ढके हुए देखा गया, जो अपने पिता के निधन से दुखी दिख रही थीं। घर के आसपास का माहौल दुख से भर गया क्योंकि फैंस और चाहने वाले लेजेंडरी एक्टर के जाने का दुख मना रहे थे।

फिल्मफेयर टैलेंट हंट विनर से बॉलीवुड के ‘ही-मैन’ तक

8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नसराली में जन्मे धर्मेंद्र के स्टारडम का सफर तब शुरू हुआ जब उन्होंने 1958 में फिल्मफेयर टैलेंट हंट जीता। इस जीत ने सिनेमा के दरवाज़े खोल दिए, और 1960 में, उन्होंने ‘दिल भी तेरा हम भी तेरे’ से अपना ऑफिशियल हिंदी फिल्म डेब्यू किया।

1960 और 70 के दशक में, धर्मेंद्र बेमिसाल शोहरत तक पहुंचे — उन्होंने एक रोमांटिक हीरो और एक एक्शन सुपरस्टार दोनों के तौर पर इंडस्ट्री पर राज किया। उनकी चार्मिंग स्क्रीन प्रेजेंस और दमदार पर्सनैलिटी ने उन्हें बॉलीवुड के ही-मैन का टाइटल दिलाया, जिससे वे पीढ़ियों तक एक आइकॉन बन गए।

धर्मेंद्र अपने पीछे न सिर्फ एक बड़ी दौलत छोड़ गए हैं, बल्कि एक ऐसी यादगार विरासत भी छोड़ गए हैं जिसने छह दशकों से ज़्यादा समय तक भारतीय सिनेमा को आकार दिया। उनकी फिल्में, पर्सनैलिटी और बॉलीवुड में उनका योगदान दुनिया भर में लाखों फैंस को इंस्पायर करता रहेगा।

