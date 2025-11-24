Dharmendra Death: धर्मेंद्र ने एक साल में दी सबसे अधिक हिट फिल्में, तोड़ा अपना ही रिकार्ड

Dharmendra Death: सोमवार को गुज़र गए एक्टर धर्मेंद्र अपने पीछे न सिर्फ़ एक यादगार सिनेमाई विरासत छोड़ गए हैं, बल्कि कई कामयाबियां, अवॉर्ड्स और रिकॉर्ड्स भी छोड़ गए हैं, जिनकी बराबरी बॉलीवुड के कुछ ही स्टार्स कर पाए हैं।

शोले, धरम वीर, सीता और गीता, यमला पगला दीवाना और लोफ़र ​​जैसी क्लासिक फ़िल्मों के लिए जाने जाने वाले धर्मेंद्र सिर्फ़ एक एक्टर ही नहीं थे – वे एक सफल प्रोड्यूसर और एक जाने-माने पॉलिटिशियन भी थे। आइए उन सम्मानों और माइलस्टोन्स पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने उनके आइकॉनिक करियर को बनाया।

पद्म भूषण से सम्मानित

भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए, धर्मेंद्र को 2012 में भारत के तीसरे सबसे बड़े सिविलियन अवॉर्ड, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान हिंदी सिनेमा पर उनके बड़े असर और दशकों तक उनकी यादगार परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट करता है।

नेशनल फ़िल्म अवॉर्ड

धर्मेंद्र की प्रोडक्शन फ़िल्म घायल (1990), जिसमें सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्रि, ओम पुरी और अमरीश पुरी ने एक्टिंग की थी, एक बड़ी हिट रही थी। इस फ़िल्म ने 1990 में बेस्ट पॉपुलर फ़िल्म का नेशनल फ़िल्म अवॉर्ड जीता, जो एक प्रोड्यूसर के तौर पर उनके करियर में एक खास मील का पत्थर साबित हुआ।

फ़िल्मफ़ेयर अचीवमेंट्स

धर्मेंद्र को फ़िल्मफ़ेयर से कई बड़े सम्मान मिले:

1991 में, घायल ने बेस्ट फ़िल्म का फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड जीता। 1997 में, उन्हें फ़िल्मफ़ेयर लाइफ़टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड मिला, जो उनके दशकों के शानदार काम के लिए सम्मान था।

उनकी कई फ़िल्मों को फ़िल्मफ़ेयर नॉमिनेशन भी मिले, जिनमें शामिल हैं:

आई मिलन की बेला

फूल और पत्थर

मेरा गाँव मेरा देश

यादों की बारात

रेशम की डोरी

नौकर बीवी का

बेताब

एक अनोखा रिकॉर्ड

धर्मेंद्र के नाम बॉलीवुड में एक बहुत कम मिलने वाला और कभी न हारने वाला रिकॉर्ड है — एक ही साल में सबसे ज़्यादा हिट फ़िल्में देने का। 1973 में, उन्होंने लगातार आठ हिट फ़िल्में दीं। 1987 में, उन्होंने एक ही साल में नौ हिट फ़िल्में देकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज तक, कोई भी बॉलीवुड एक्टर यह रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है।

300 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया

धर्मेंद्र को बॉलीवुड के इतिहास के सबसे कामयाब एक्टर में से एक होने का भी गौरव हासिल है। उन्होंने 300 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया, जिसमें रोमांस और कॉमेडी से लेकर एक्शन और ड्रामा तक – बेमिसाल वर्सेटिलिटी दिखाई।

उन्होंने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया, और जल्द ही एक बड़े स्टार बन गए। उनकी मज़बूत स्क्रीन प्रेज़ेंस और ज़बरदस्त चार्म ने उन्हें “बॉलीवुड के ही-मैन” का मशहूर टाइटल दिलाया।

धर्मेंद्र का सफ़र ज़बरदस्त टैलेंट, कड़ी मेहनत और हमेशा रहने वाले करिश्मे का सबूत है। उनके अवॉर्ड और रिकॉर्ड सिर्फ़ वही दिखाते हैं जो लाखों लोग पहले से जानते हैं – भारतीय सिनेमा ने सच में अपने सबसे महान लेजेंड्स में से एक को खो दिया है।