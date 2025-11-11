Dharmendra Career: धर्मेंद्र का रिकॉर्ड आज भी कायम! 1 साल में 9 हिट, 300+ फिल्मों वाला सुनहरा सफर

Dharmendra Career: बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने दशकों तक भारतीय सिनेमा पर राज किया है। अनगिनत सुपरहिट फ़िल्मों के साथ, इस दिग्गज स्टार को आज भी दर्शकों का अपार प्यार मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं? धर्मेंद्र के नाम हिंदी सिनेमा में एक बेजोड़ रिकॉर्ड है – उन्होंने एक साल में सबसे ज़्यादा हिट फ़िल्में दी हैं।

शानदार करियर में 300 से ज़्यादा फ़िल्में

View this post on Instagram A post shared by Dharmendra Deol (@aapkadharam)

धर्मेंद्र हमेशा से अपने उल्लेखनीय अभिनय और करिश्माई स्क्रीन प्रेज़ेंस के लिए जाने जाते रहे हैं। उन्हें हिंदी फ़िल्म इतिहास के सबसे महान, सबसे हैंडसम और सबसे सफल सितारों में से एक माना जाता है। उन्होंने 1960 में “दिल भी तेरा हम भी तेरे” से अपने करियर की शुरुआत की और जल्द ही अपनी मर्दाना भूमिकाओं और एक्शन से भरपूर अभिनय के लिए “ही-मैन” की उपाधि प्राप्त कर ली। छह दशकों से भी ज़्यादा के करियर में, धर्मेंद्र ने 300 से ज़्यादा फ़िल्मों में अभिनय किया है, जो एक ऐसा मुकाम है जो बहुत कम अभिनेता हासिल कर पाए हैं।

एक साल में 9 हिट फ़िल्में दीं

अगर आप धर्मेंद्र के सफ़र पर गहराई से नज़र डालें, तो आपको एक दिलचस्प बात पता चलेगी: इस सुपरस्टार के नाम बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा हिट फ़िल्में देने का रिकॉर्ड है। 1973 में, उन्होंने लगातार आठ हिट फ़िल्में दीं, जो एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन 1987 में उन्होंने एक ही साल में लगातार नौ हिट फ़िल्में देकर इस रिकॉर्ड को भी पार कर लिया—एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज भी बरकरार है।

कई पुरस्कारों से सम्मानित

धर्मेंद्र ने मिलन की बेला, फूल और पत्थर और आए दिन बहार के जैसी फ़िल्मों से अपार लोकप्रियता हासिल की। ​​अपने दमदार अभिनय के लिए उन्होंने अपने पूरे करियर में कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते। आज भी, उनकी फ़िल्मों को प्रशंसकों का उतना ही प्यार और सम्मान मिलता है जितना दशकों पहले मिलता था। धर्मेंद्र की विरासत कालातीत है, और दर्शक आज भी उनके आकर्षण, प्रतिभा और भारतीय सिनेमा में उनके बेजोड़ योगदान की प्रशंसा करते हैं।

यह भी पढ़ें: Most Popular Non Veg Food: दुनिया में सबसे ज़्यादा किस जानवर का मांस खाया जाता है? जवाब जानकर आप रह जाएंगे आप हैरान