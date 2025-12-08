Dharmendra Birthday Special: 5 मिनट में हां, जेब से पैसे! धर्मेंद्र की सबसे बड़ी रिस्कभरी सुपरहिट फिल्म

Dharmendra Birthday Special: जब एक्टर अपने करियर के पीक पर होते हैं, तो हर फैसला बहुत सावधानी से लिया जाता है। एक गलत कदम उनकी स्टार पावर को हिला सकता है, और फिल्में बहुत सावधानी से चुनी जाती हैं। हालांकि, कुछ ही स्टार ऐसे होते हैं जो रिस्क से नहीं डरते — और धर्मेंद्र हमेशा से उनमें से एक रहे हैं।

8 दिसंबर, 1935 को पंजाब में जन्मे धर्मेंद्र ने 1960 के दशक में अपना सफर शुरू किया और 1970 के दशक में असली सुपरस्टारडम का स्वाद चखा। अपने नाम लगभग 85 सोलो फिल्मों के साथ, धर्मेंद्र ने रोमांटिक और एक्शन हीरो दोनों के तौर पर बॉक्स ऑफिस पर राज किया। फेम से ज़्यादा, जो चीज उन्हें पहचान देती थी, वह थी कहानियों पर भरोसा करने की उनकी काबिलियत — और बोल्ड फैसले लेने की उनकी हिम्मत।

अपने पीक पर, धर्मेंद्र ने एक बड़ा रिस्क लिया

1980 के दशक में अपने स्टारडम के पीक पर, जब उन्होंने लगातार 11 एक्शन हिट फिल्में दी थीं और बॉलीवुड के ही-मैन का टाइटल हासिल किया था, धर्मेंद्र ने एक नए डायरेक्टर के साथ एक फिल्म साइन की — और वह भी बहुत कम पैसे में।

यह फिल्म ‘हुकूमत’ (1987) थी, जिसे डेब्यू करने वाले अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया था, जिन्होंने बाद में गदर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाईं। इंडस्ट्री के शक के बावजूद, हुकुमत 1987 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी।

धर्मेंद्र ने सिर्फ पांच मिनट में हां कह दिया

HZ फाइल्स के साथ एक इंटरव्यू में इस घटना को याद करते हुए, अनिल शर्मा ने बताया कि हैरानी की बात है कि धर्मेंद्र का फैसला कितनी जल्दी हुआ।

शर्मा ने कहा, “उन्होंने सिर्फ पांच मिनट तक आइडिया सुना।” “आजकल, एक्टर्स को नरेशन में तीन घंटे लग जाते हैं और फिर भी उन्हें बात समझ नहीं आती। धर्मेंद्र जी ने कहा, ‘कहानी में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। यह एक अच्छी फिल्म बन सकती है। इस पर मेहनत करो। मैं यह फिल्म करूंगा।’”

उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी फीस कम कर दी

उस समय, अनिल शर्मा पैसे की तंगी से जूझ रहे थे। हालांकि धर्मेंद्र की फीस शुरू में ₹30 लाख तय की गई थी, लेकिन एक्टर ने हालात को देखते हुए सिर्फ ₹5 लाख लेने पर सहमति जताई। हालांकि, प्रोडक्शन के दौरान, फिल्म गंभीर पैसे की दिक्कत में पड़ गई। शूटिंग रुक गई, और सेट पर खाना और कॉफी जैसे बेसिक इंतज़ाम भी मुश्किल हो गए।

धर्मेंद्र ने अपने पैसों से फिल्म पूरी करने में मदद की

जब धर्मेंद्र को सेट पर दिक्कतों के बारे में पता चला, तो वह चुपचाप आगे आए। अनिल शर्मा के मुताबिक, लेजेंडरी एक्टर ने उन्हें फिल्म पूरी करने के लिए ₹2.5 से ₹3 लाख कैश से भरा एक बैग दिया। यह उस समय कोई छोटी रकम नहीं थी — और आज भी, इसकी काफी वैल्यू है।

स्टारडम से परे एक सच्चा स्टार

हुकूमत सिर्फ़ सुपरहिट नहीं हुई — यह धर्मेंद्र की ईमानदारी, दरियादिली और टैलेंट में भरोसे की निशानी बन गई। ऐसे समय में जब उनका स्टारडम छूआ नहीं जा सकता था, उन्होंने मुनाफ़े के बजाय जुनून और डर के बजाय भरोसे को चुना।यही बात एक स्टार को एक लेजेंड से अलग करती है।