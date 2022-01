Republic Day 2022 Wishes in Punjabi: Republic day is about to come. 26 January 1950 was the day when the Constitution of India was adopted and implemented. This day is a national holiday across the country.

The main celebration of this day is held at the Rajpath in the national capital of India, New Delhi in front of the President of India and the government of other countries as a special guest. The celebrations of this day include flag hoisting by the President of India, ceremonial parade by the Indian Army, dance, cultural activities etc.

Republic Day is the best day to remember the sacrifice of our freedom fighters and soldiers. You can remember all their sacrifices by wishing people around you on this Patriotic Day.

Here we have the best collection of Hindi Thoughts, Quotes, Shayari, Status and Wishes for Republic Day. Which you can share this Republic Day with your mother, father, daughter, son, brother, sister etc.

Republic Day 2022 Greetings in Punjabi (ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ)

ਹਜ਼ਾਰੋ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦੀ… ਆਓ ਇਸਕੋ ਸੰਜੋ ਕਰ ਰਖੀਂ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਆਗੇ ਬਧਨੇ ਮੇਂ ਮਦਾਦ ਕਰੇਂ….. ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ।

26 ਜਨਵਰੀ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਕਰ ਭਾਰਤ ਵਸੀ ਕੇ ਲੀਏ ਬਹੁਤ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉੰਕੀ ਇਸਮੇਂ ਬਸੀ ਉਨਕੇ ਪੂਰਵਜੋਂ ਕੀ ਸਾਂਸ ਹੈ।

ਯੇ ਦੇਸ਼ ਸਬਸੇ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਕਿਉੰਕੀ ਯਹਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਭੀ ਆਇਆ ਹੈ ਬਸ ਯਹੀ ਕਾ ਹੋ ਕਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ….. ਐਸੇ ਅਨੋਖੇ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਨਮਨ….. ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।

Inspirational Quotes on Republic Day in Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹਵਾਲੇ)

ਦੇਸ਼ ਕੀ ਉਨਤੀ ਉਸਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਸਿਓ ਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਤੀ ਹੈ…. ਆਓ ਸਾਥ ਮੇਂ ਕਦਮ ਬਧਾਤੇ ਜਾਏਂ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਨਈ ਅਣਚੈ ਚੂਟੇ ਜਾਏਂ।

ਦੇਸ਼ ਕੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਨੇ ਕਾ ਮੌਕਾ ਭਾਲੇ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਾ ਹੋ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ…. ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ।

ਜਿਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਨ ਦੀਏ, ਸਮਰਪੀਤ ਹੈ ਉਨਕੋ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ…..ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਆਪਕੋ ਯੇ ਖਾਸ ਦਿਨ।

Indian Republic Day Wishes in Punjabi (ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ)

ਯੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀਰਾਂ ਕਾ, ਜਵਾਨੋ ਕਾ, ਨਿਧਰ ਔਰ ਸਾਹਸੀ ਇੰਸਾਨੋ ਕਾ….. ਕੀ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਕੋ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ।

ਆਜ ਦਿਨ ਹੈ ਖੁਦ ਸੇ ਯੇ ਵਾਦਾ ਕਰਨ ਕਾ ਕੀ ਹਮ ਅਪਨਾ ਸਬ ਕੁਛ ਲੁਟਾ ਦੇਣਗੇ ਆਪਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਖਾਤਿਰ…. ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।

ਆਓ ਯਾਦ ਕਰੀਂ ਵੋ ਸਮਾ, ਵੋ ਦਿਨ ਜਬ ਹਮੇਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ….. ਆਓ ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਕੀ ਜਵਾਲਾ ਕੋ ਆਪਨੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਫਿਰ ਸੇ ਜਲਾ ਲੀਨ…. ਆਉ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਦਾ ਮੇਂ ਮਨ ਲੀਨ ॥

Indian Republic Day Status in Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਥਿਤੀ)

ਹਰਿ ਭਾਰਤੀ ਕੇ ਲੀਏ ਅੱਜ ਕਾ ਦਿਨ ਸਨਮਾਨ ਕਾ ਹੈ…. ਆਓ ਯੇ ਦਿਨ ਯਾਦਗਰ ਮਨਾਏਂ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਮੇਂ ਅਪਨਾ ਹਾਥ ਆਗੇ ਬਧਾਈਂ।

ਵਡਾ ਹੈ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਪਰ ਫਿਰ ਸੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਨੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਸਕੇ ਸਨਮਾਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ…. ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ।

ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਜੋਸ਼ ਕਭੀ ਭੀ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਂਗੇ….. ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਮਸ਼ਾਲ ਕੋ ਕਭੀ ਭੀ ਭੁਜਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ….. ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ।

Happy Republic Day Messages in Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ ਸੁਨੇਹੇ)

ਨਾ ਸਰ ਝੁਕਾ ਹੈ ਕਭੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਰ ਝੁਕੇਗਾ ਕਭੀ….. ਇਸੀ ਕਾਮਨਾ ਕੇ ਸਾਥ ਹਰ ਦਿਨ ਜੀਤੇ ਹੈ…. ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ।

ਦਿਲ ਭਾਰਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਪਿਆਰ ਸੇ….. ਅਦਾਰ ਔਰ ਸਨਮਾਨ ਸੇ…. ਭਗਤੀ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸੇ….ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਕੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਬਧਾਈਂ।

ਯੇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਕੀ ਹਮਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀ ਰਹਿ ਪਰ ਨਿਰੰਤਰ ਆਗੇ ਬਧਤਾ ਰਹੇ….. ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਬਧਾਇਣ ਹੈ।

Republic Day Wishes in Punjabi for Whatsapp Status (Whatsapp ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ)

ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਹਮ ਕੀ ਭਾਰਤ ਮੇਂ ਹਮ ਜਨਮੇ ਜਹਾਂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਮੇਂ ਗੌਰਵ ਸੇ ਭਰ ਦੇਤਾ ਹੈ….. ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।

ਆਓ ਮਨਾਈਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦਿਲ ਸੇ ਔਰ ਅਪਨਾ ਜੀਵਨ ਨਯੋਚਵਰ ਕਰ ਦੀਨ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਉਨਤੀ, ਵਿਕਾਰ ਔਰ ਸਨਮਾਨ ਮੇਂ।

ਆਓ ਵਡਾ ਕਰੀਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਭੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇੰਕੀ ਗਾਥਾ ਕਦੇ ਪੁਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ….. ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ।

Read Also : Lal Bahadur Shastri 2022 Quotes

Read Also : Human Rights Day Messages 2021

Connect With Us:- Twitter Facebook