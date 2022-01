Happy Lohri Messages 2022 in Hindi: The festival of Lohri is celebrated with great enthusiasm across the country. This festival is a famous festival of whole of North India including Punjab-Haryana. The festival of Lohri is celebrated on 13 January every year before Makar Sankranti. Along with congratulating each other on this day, it is celebrated with pomp with drums and drums in the evening.

The festival of Lohri is celebrated at the end of autumn, when it is time for the harvesting of crops. On the day of Lohri, people burn wood and take rounds around the holy fire and offer peanuts, revdi in the fire. On the day of Lohri, people send greetings to each other. If you also want to wish Happy Lohri to your friends, relatives, elders and little ones, then we have brought you the best messages, quotes and images. By sending these, you can congratulate your loved ones on Lohri.

Happy Lohri Quotes 2022 in Hindi

Lohri ke tyohar mein barse aapki zindagi mein khushiyon ki bahar….. sukh aur samridhi rahe aap par barkarar….. Mubarak ho aapko yeh tyohari.

Masti aur khushiyon ke rango se bhara ho tumhara Jeevan….. Lohri ka tyohar barsaye tum par nayi umang aur tarang.

Funny Happy Lohri Messages 2022 in Hindi

Aao saath mil kar manayein Lohri ka tyohar….. Saath mein banayein nayi yaadein aur baatein pyaar….. Dher saari shubh kamnaon ke saath Mubarak ho ye tyohar.

Jaldi aao Lohri ke rang mein rang jao, kahin aisa naa ho kin a gur, na chakki, na sarso ka saag, na makke ki roti, kuch bhi haath naa aye, agar thodi der ho jaye.

First Happy Lohri 2022 Messages

Pehli Lohri hoti hai bahut ki khaas….. Barse tumhe rishtey par prabhu ka pyaar aur parijano ka ashirvad….. Mubarak ho Lohri ka yeh tyohar.

Khush masti aur maze se bhari ho Lohri ki yeh shaam….. Loot lo khushiyan kyunki yeh din nahi hai aam….. Pehli Lohri ki bahut saari shubh kamnayein.

Happy Lohri Wishes Messages in Hindi 2022 Sarso ke saag se, makke ki roti se….. Gur ki mithas se, gazaj ki khushbu se…. In sab se bhara ho aapka Jeevan…. Mubarak ho Lohri ka tyohar.

Bhul kar sare dukh aur dard, aao manayein saath mein Lohri ka ye parv….. Khushiyon se saje har pal aur apno ka pyaar sada rahe saath mein har pal.

Happy Lohri Shayari in Hindi Dhool ki dhoom se, bhagre ki taal se….. Lohri ka tyohar saja ho apno ke pyaar se…. Mubarak ho yeh din aapko baar baar, le kar aaye khushiyan har saal.

Rishon mein bhar jaye naye rang….. Garmas aur pyaar se bhar jaye unmein nayi umang….. Lohri ke din ki dher saari shubh kamnayein.

Happy Lohri Wishes Status in Hindi Lohri ka tyohar bhar de aapke Jeevan mein khushiyan hazar aur lekar aaye aapke liye Unnati ki bahar. Mubarak ho aapko Lohri ka tyohar.

Asha hai ki Lohri ke tyohar ke rang mein hum sab rang jayein aur apne parivar se saath hum ye din aur bhi khaas manayein. Happy Lohri

Happy Lohri Wishes 2022 in Hindi

Lohri ke Prakash se roshan ho aapka Jeevan aur is Prakash ke tej mein jal jaayein aapke sabhi kasht aur dukh….. Happy Lohri to you.

Popcorn ki mehak aur rewari ki mithas…. Sangeet ki dhoom aur bhangde ki bahar….. Mubarak ho aapko Lohri ka tyohar.

Happy Lohri Wishes Messages in Hindi

Lohri ki aag mein ho apke sabhi dukhon ka ant….. Khushiyan hi khushiyan fail jaayein aapke Jeevan mein anant…. Lohri ki badhai.

Rishton mein aur gharmahat aaye….. Aapka har din parijano ke pyaar se sanwar jaye….. Mubarak ho aapko Lohri ka parv, yehi dua dil se baar baar aaye.

