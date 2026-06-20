Dhanush-Mrunal Thakur Break-up Rumours: क्या खत्म हो गया धनुष-मृणाल का रिश्ता? ब्रेकअप की खबरों ने बढ़ाई हलचल

Dhanush-Mrunal Thakur Break-up Rumours: धनुष-मृणाल ठाकुर के ब्रेकअप की खबरें: एक्टर धनुष और एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर के रिश्ते को लेकर अटकलें एक बार फिर चर्चा में हैं। हालांकि दोनों स्टार्स ने कभी भी डेटिंग की खबरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन नई रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे शायद अलग हो गए हैं, जिससे फैंस इस चर्चा के पीछे की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हैं।

सोशल मीडिया पर छाईं ब्रेकअप की खबरें

कई महीनों तक धनुष और मृणाल ठाकुर को कई इवेंट्स और गैदरिंग्स में साथ देखा गया, जिसके बाद उनके रिश्ते की खबरें उड़ीं। उनके बार-बार साथ दिखने से डेटिंग की अटकलें तेज हो गईं, हालांकि किसी भी एक्टर ने कभी भी रिश्ते में होने की बात सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं की।

अब, हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों ने कथित तौर पर अपना रिश्ता खत्म कर लिया है। हालांकि इन रिपोर्ट्स ने ऑनलाइन चर्चाओं को हवा दी है, लेकिन धनुष या मृणाल में से किसी ने भी इन दावों पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

कथित अलगाव की वजह अभी पता नहीं

रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक्टर्स अब साथ नहीं हैं, लेकिन कथित ब्रेकअप की सही वजह अभी साफ नहीं है। फिलहाल, किसी भी पक्ष ने इन अटकलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिससे फैंस स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं।

ताजा अफवाहों ने सोशल मीडिया पर काफी दिलचस्पी पैदा कर दी है, और कई फॉलोअर्स सोच रहे हैं कि इस कथित अलगाव की वजह क्या हो सकती है।

डेटिंग की अटकलें 2025 में शुरू हुईं

धनुष और मृणाल के रिश्ते के बारे में अफवाहें पहली बार अगस्त 2025 में तेज हुईं। इस जोड़ी को कई मौकों पर साथ देखा गया, जिससे फैंस को लगा कि उनके बीच दोस्ती से बढ़कर कुछ है।

अटकलें तब और तेज हो गईं जब धनुष ने मृणाल की फिल्म ‘सन ऑफ सरदार 2’ की स्पेशल स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया। इवेंट के वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हुईं, जिससे डेटिंग की अफवाहों को और हवा मिली।

साथ दिखने से रिश्ते की चर्चा शुरू हुई

फिल्म इवेंट्स के अलावा, रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि धनुष मृणाल के जन्मदिन के जश्न में शामिल हुए थे। विभिन्न गैदरिंग्स की तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन खूब शेयर किए गए, जिससे कई फैंस को लगा कि दोनों के बीच करीबी रिश्ता है। उनकी केमिस्ट्री और बार-बार साथ दिखने की बात एंटरटेनमेंट जगत में चर्चा का मुख्य विषय बन गई थी।

मृणाल ने पहले डेटिंग की खबरों का खंडन किया था

लगातार अटकलों के बावजूद, दोनों एक्टर्स ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में हमेशा चुप्पी साधे रखी। हालांकि, जब डेटिंग की अफ़वाहें ज़ोर पकड़ने लगीं, तो मृणाल ठाकुर ने इन दावों को खारिज करते हुए साफ़ किया कि धनुष सिर्फ़ उनके अच्छे दोस्त हैं।

अब ब्रेकअप की अफ़वाहों के सुर्खियों में आने के बाद, फ़ैन्स एक बार फिर इस मामले पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। जब तक दोनों में से कोई भी स्टार इन खबरों पर कुछ नहीं कहता, तब तक उनके रिश्ते की सच्चाई के बारे में कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता।