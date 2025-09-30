Dhanashree Verma का चहल पर बड़ा आरोप, शादी के दूसरे महीने ही पकड़ लिया था रंगे हाथ!

Dhanashree Verma, आज समाज, नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की पूर्व पत्नी धनश्री वर्मा इन दिनों रियलिटी शो “राइज़ एंड फ़ॉल” में अपने बेबाक बयानों से सुर्खियाँ बटोर रही हैं। मशहूर हस्तियों से घिरी धनश्री ने हाल ही में अभिनेत्री कुब्रा सैत के साथ बातचीत में अपनी टूटी हुई शादी के बारे में खुलकर बात की और उन्होंने जो खुलासा किया, उससे हर कोई हैरान रह गया।

“मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा…”

जब कुब्रा ने धनश्री से उस पल के बारे में पूछा जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी शादी नहीं चल पाएगी, तो उन्होंने यह कहकर सबको चौंका दिया: “पहले साल के दूसरे महीने में ही, मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया।” कुब्रा उनके इस बयान से साफ़ तौर पर हैरान थीं और इस खुलासे ने प्रतियोगियों के बीच तीखी बहस छेड़ दी।

गुज़ारा भत्ते की अफवाहों पर

इसी शो में इससे पहले, धनश्री ने गायक आदित्य नारायण के साथ बातचीत के दौरान गुजारा भत्ते को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने स्पष्ट किया: “हमारे तलाक को आधिकारिक तौर पर एक साल हो गया है। यह जल्दी हुआ क्योंकि यह आपसी सहमति से हुआ था। जब लोग गुजारा भत्ते की बात करते हैं, तो यह सच नहीं होता। सिर्फ़ इसलिए कि मैं कुछ नहीं कहती, इसका मतलब यह नहीं कि लोग कुछ भी मान लें। मेरे माता-पिता ने मुझे सिखाया है कि मैं सिर्फ़ उन्हीं लोगों के सामने अपनी बात रखूँ जो मेरी परवाह करते हैं, न कि उन लोगों को समझाने में समय बर्बाद करूँ जो मुझे जानते तक नहीं।”

“हमारी शादी 4 साल चली”

अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए, धनश्री ने कहा: “हमारी शादी 4 साल तक चली और उससे पहले हमने 6-7 महीने तक डेट किया।” जब उनसे पूछा गया कि गुजारा भत्ते की लगातार अफवाहों के बारे में उन्हें कैसा लगता है, तो उन्होंने स्वीकार किया: “यह दुख पहुँचाता है। यह अनावश्यक है और बिल्कुल भी सच नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्यों करेगा। मैंने हमेशा उसका सम्मान किया है। अब, मुझे नहीं लगता कि मैं फिर कभी किसी को डेट कर पाऊँगी।”