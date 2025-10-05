Dhanashree Verma-Yuzvendra Chahal Controversy: ‘शुगर डैडी’ पोस्ट से मचा बवाल, अब धनश्री का जवाब हुआ वायरल

Dhanashree Verma-Yuzvendra Chahal Controversy: धनश्री वर्मा और भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल को आधिकारिक रूप से अलग हुए सात महीने से ज़्यादा हो गए हैं, फिर भी उनका विवाद सोशल मीडिया पर हलचल मचा रहा है। हाल ही में, स्टैंड-अप कॉमेडियन और स्ट्रीमर समय रैना द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक स्क्रीनशॉट शेयर करने के बाद, जो तुरंत वायरल हो गया, एक नया मोड़ आ गया।

इस पोस्ट में समय ने युजवेंद्र चहल को टैग करते हुए लिखा, “लव यू माय शुगर डैडी”, और हँसी और किस वाले इमोजी भी जोड़े। प्रशंसकों ने इस मज़ाक को चहल द्वारा तलाक की एक सुनवाई के दौरान पहनी गई एक टी-शर्ट से जोड़ दिया — जिस पर लिखा था, “अपना शुगर डैडी खुद बनो।” इस पोस्ट ने तुरंत ऑनलाइन ध्यान खींचा और प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई लोग इस बात पर बहस करने लगे कि क्या यह एक हानिरहित मज़ाक था या चहल की निजी ज़िंदगी पर एक कटाक्ष।

धनश्री का वायरल रिस्पांस पोस्ट

इस बढ़ती चर्चा के बीच, धनश्री वर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक रहस्यमयी पोस्ट शेयर की, जिसे प्रशंसक समय रैना के वायरल मज़ाक का अप्रत्यक्ष जवाब मान रहे हैं। उन्होंने अपने पालतू कुत्ते की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसके कैप्शन में लिखा था, “चिंता मत करो दोस्तों, मेरी माँ अपना सबसे अच्छा समय बिता रही हैं।” कुछ ही घंटों में, उनका पोस्ट वायरल हो गया, और नेटिज़न्स ने इसे चल रहे “शुगर डैडी” मज़ाक से जोड़ दिया और अनुमान लगाया कि धनश्री ने अपने ख़ास अंदाज़ में इसका जवाब दिया है।

उनके तलाक के पीछे की कहानी

धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल ने दिसंबर 2020 में शादी की थी, लेकिन उनकी शादी सिर्फ़ तीन साल बाद ही टूट गई। उनका रिश्ता पहले से ही सार्वजनिक रूप से चर्चा में था, और उनके अलगाव की प्रक्रिया के दौरान मतभेदों की कई खबरें सामने आईं। तलाक की कार्यवाही भी विवादों से घिरी रही – जिसमें चहल द्वारा अदालत में पहनी गई अब कुख्यात “शुगर डैडी” टी-शर्ट भी शामिल है। अब, समय रैना के पोस्ट ने फिर से आग भड़का दी है, और यह पूर्व जोड़ा एक बार फिर इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है।

वर्तमान में धनश्री रियलिटी शो “राइज़ एंड फ़ॉल” का हिस्सा

इतने सारे निजी विवादों के बावजूद, धनश्री वर्मा अपनी पेशेवर ज़िंदगी पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। वह वर्तमान में रियलिटी शो “राइज़ एंड फ़ॉल” का हिस्सा हैं, जहाँ वह तलाक के बाद अपने निजी सफ़र और भावनात्मक संघर्षों के बारे में खुलकर बात कर रही हैं। धनश्री सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं, सकारात्मक और उत्साहवर्धक सामग्री साझा करती हैं और अपने प्रशंसकों के साथ जुड़ती हैं, साथ ही अतीत को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ती हैं।