Dhamaal 4 Release Date: एक हफ्ते पहले रिलीज होगी ‘Dhamaal 4’! Ajay Devgn ने पोस्टर के साथ किया बड़ा ऐलान

Dhamaal 4 Release Date: बॉलीवुड की दो बहुत ज़्यादा इंतज़ार की जा रही फ़िल्मों, अल्फ़ा और धमाल 4 की रिलीज़ डेट को लेकर चल रहा सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया है। हफ़्तों से, रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि दोनों फ़िल्में पहले से तय समय से एक हफ़्ते पहले थिएटर में आ सकती हैं। जबकि मेकर्स ने चुप्पी साधे रखी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट ने अब सभी अंदाज़ों पर विराम लगा दिया है।

‘अल्फ़ा’ की थिएटर में रिलीज़ पक्की

बुधवार को, यशराज फ़िल्म्स ने अल्फ़ा का पहला पोस्टर और टीज़र जारी किया, जिससे यह कन्फर्म हो गया कि यह एक्शन से भरपूर एंटरटेनर 3 जुलाई को थिएटर में आएगी।

फ़िल्म में आलिया भट्ट, शरवरी, बॉबी देओल और अनिल कपूर जैसे शानदार कलाकार हैं, और उम्मीद है कि यह एक्शन और ड्रामा का ज़बरदस्त डोज़ देगी।

अजय देवगन ने ‘धमाल 4’ की रिलीज़ डेट अनाउंस की

अल्फ़ा का टीज़र जारी होने के तुरंत बाद, अजय देवगन ने X (पहले ट्विटर) पर धमाल 4 का एक नया पोस्टर शेयर किया, जिससे फ़िल्म की रिलीज़ डेट ऑफिशियली अनाउंस हो गई।

यह बहुत इंतज़ार वाली कॉमेडी एंटरटेनर अब अल्फा के ठीक एक हफ़्ते बाद 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है। पहले, फिल्म के 17 जुलाई को आने की उम्मीद थी, लेकिन मेकर्स ने अब इसकी रिलीज़ एक हफ़्ते आगे कर दी है।

अजय देवगन ने यह भी बताया कि धमाल 4 का ट्रेलर शुक्रवार, 12 जून को रिलीज़ किया जाएगा, जिससे फैंस को बड़े पर्दे पर उनके इंतज़ार में पागलपन और हंसी की पहली झलक मिलेगी।

‘धमाल 4’ की स्टार-स्टडेड कास्ट

इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी, धमाल 4 में रोमांचक कास्ट है:

अजय देवगन

रितेश देशमुख

अरशद वारसी

रवि किशन

जावेद जाफ़री

संजय मिश्रा

ईशा गुप्ता

संजीदा शेख

फिल्म को अजय देवगन, भूषण कुमार, कुमार मंगत पाठक और आनंद पंडित ने मिलकर प्रोड्यूस किया है।

दो हफ़्ते, दो बिल्कुल अलग एंटरटेनर

जहां अल्फ़ा में आलिया भट्ट और शरवरी के लीड रोल में ज़बरदस्त एक्शन का वादा किया गया है, वहीं धमाल 4 उस हंसी के दंगल को फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है जिसने इस फ्रैंचाइज़ को सालों से फैंस का पसंदीदा बना दिया है।

एक के बाद एक दो बड़ी रिलीज़ के साथ, मूवी देखने वाले सिर्फ़ दो हफ़्तों के अंदर दो बिल्कुल अलग सिनेमाई एक्सपीरियंस का मज़ा लेने की उम्मीद कर सकते हैं।