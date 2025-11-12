DGP OP Singh (आज समाज), पंचकूला : हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा में पुलिस अभी भी हाई अलर्ट पर है। प्रदेश की जनता से भी अपील है कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि पुलिस जितने भी हाई डॉट्स , पार्किंग प्लेसस या अबेन्डेन्ट व्हीकल्स इत्यादि हैं वहां लगातार तलाशी अभियान में जुटी है। डीजीपी ने दुर्घटना को दुभगयपूर्ण बताते हुए कहा कि जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया उनको जांच एजेंसियां पाताल से भी ढूंढ निकालेंगी।

इस नई पहल के बेहतर परिणाम आने की उम्मीद

बता दें कि डीजीपी ओपी सिंह पंचकूला में आयोजित “एक शाम GenAlpha के नाम” कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। यह कार्यक्रम डायल 112 परिसर में आयोजित किया गया। डीजीपी ओ पी सिंह ने कहा कि उन्हें इस नई पहल के बेहतर परिणाम आने की उम्मीद है। डीजीपी ओपी सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि कल की घटना हुई बहुत दुखद घटना थी। जिन लोगों की मृत्यु हुई है भगवान उनके परिजनों को शक्ति प्रदान करें। हमारे सभी जवान रात भर से अलर्ट पर है। हरियाणा प्रदेश की पुलिस अलर्ट पर है।

पुलिस युवा और विद्यार्थियों में अपराध के प्रति जागरूकता लाने की कोशिश में

हरियाणा के फरीदाबाद में विस्फोटक पदार्थ की बड़ी खेप पकड़े जाने के सवाल के जवाब में उन्होने फरीदाबाद पुलिस कमीश्नर द्वारा दी गई जानकारी का हवाला ही दिया। डीजीपी ओ पी सिंह पंचकूला पुलिस द्वारा आयोजित एक ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा बनने आए थे जिमसें पुलिस युवा और विद्यार्थियों में अपराध के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्कूलों के हेड बॉयज या हैड गर्ल्स के जरिये पहुंचने की कोशिश में है।

नशे से दूर रहना चाहिए

डीजीपी ओपी सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें नशे से दूर रहना चाहिए और स्क्रीन पर अनावश्यक समय व्यतीत करने से बचना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य विद्यालयों के हेड बॉयज़ और हेड गर्ल्स की क्षमताओं को सही दिशा में उपयोग करना है। हरियाणा पुलिस चाहती है कि नई पीढ़ी, जिसे “जेन अल्फ़ा” कहा जा रहा है, अपनी सोच, ऊर्जा और रचनात्मकता का उपयोग समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करे। पुलिस विभाग का उद्देश्य है कि इन युवा प्रतिनिधियों को समस्या समाधानकर्ता के रूप में तैयार किया जाए ताकि वे अपने साथियों को भी जागरूक कर सकें और स्कूलों को सुरक्षित, नशामुक्त और अनुशासित वातावरण प्रदान करने में योगदान दें।

