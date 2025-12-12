DGCA Big Action: इंडिगो एयरलाइन के चार फ्लाइट इंस्पेक्टर निलंबित सस्पेंड

DGCA suspends IngiGo inspectors, (आज समाज), नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के परिचालन संकट को लेकर केंद्र सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। देश के विमानन नियामक, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइन के 4 फ्लाइट इंस्पेक्टरों को नौकरी से निकाल दिया है। जॉब से निकाले गए ये इंस्पेक्टर मुश्किल में फंसी इंडिगो की सुरक्षा और ऑपरेशनल नियमों का पालन देख रहे थे। एयरलाइन के इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग में लापरवाही की वजह से यह कार्रवाई की गई।

इंडिगो ने इस महीने कैंसिल कीं हज़ारों फ़्लाइट

गौरतलब है कि एक सप्ताह से ज्यादा समय से इंडियो की उड़ानों के कैंसलेशन के कारण देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर लाखों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर सरकार लगातार कड़े फैसले ले रही है। इंडिगो ने इस महीने हज़ारों फ़्लाइट कैंसिल कर दीं, क्योंकि वह कड़े सुरक्षा नियमों की योजना बनाने में नाकाम रही, जिससे देश भर में हज़ारों यात्री फंस गए।

देखरेख के लिए गुरुग्राम में एयरलाइन के ऑफ़िस में टीमें तैनात

कैंसिलेशन की संख्या 5 दिसंबर को सबसे ज़्यादा थी और तब से इसमें कमी आई है। एयरलाइन ने मंगलवार को कहा कि उसका ऑपरेशन स्थिर हो गया है और सामान्य हो गया है। सूत्रों ने बताया कि डीजीसीए ने क्रू के इस्तेमाल और रिफंड सहित अलग-अलग ऑपरेशन की देखरेख के लिए गुरुग्राम में एयरलाइन के ऑफ़िस में दो टीमें तैनात की हैं। ‘निगरानी टीमें’ शाम 6 बजे तक रेगुलेटर को रोज़ाना रिपोर्ट देंगी।

इन बातों पर गौर कर रही डीजीसीए की ‘निगरानी टीमें’

पहली टीम कुल फ़्लीट, पायलट की संख्या, क्रू का इस्तेमाल (घंटों में), ट्रेनिंग ले रहे क्रू, अलग-अलग ड्यूटी, बिना प्लान की छुट्टियां, स्टैंडबाय क्रू, हर दिन की उड़ानें, और क्रू की कमी की वजह से प्रभावित कुल सेक्टरों की संख्या जैसी बातों पर गौर कर रही है। यह ऑपरेशन की पूरी जानकारी पाने के लिए एवरेज स्टेज लेंथ (एक लेग में तय की गई दूरी, एक टेकऑफ़ से लैंडिंग तक) और एयरलाइन के नेटवर्क पर भी नज़र रखेगा।

दूसरी टीम इस संकट की वजह से हुई दिक्कतों को देख रही है, जिसमें रिफंड का स्टेटस (एयरलाइन और वेबसाइट/एजेंट दोनों की तरफ से), सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (सीएआर) के तहत यात्रियों को मुआवजा, समय पर काम, खोया सामान वापस करना और अलग-अलग फ्लाइट्स का कैंसलेशन स्टेटस शामिल है।

ऑपरेशन में 10 परसेंट की कटौती करने को कहा गया

इंडिगो को इससे पहले केंद्र सरकार के निर्देश पर अपने ऑपरेशन में 10 प्रतिशत की कटौती करने को कहा गया है। एयरलाइन हर दिन करीब 2,200 फ्लाइट्स चलाती है, इसलिए 10 प्रतिशत की कटौती से 200 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल होंगी। नागरिक उड्डयन मंत्री (Civil Aviation Minister) राम मोहन नायडू (Ram Mohan Naidu) ने मंगलवार को इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि इंडिगो के क्रू रोस्टर, फ्लाइट शेड्यूल और कम कम्युनिकेशन के अंदरूनी मिसमैनेजमेंट की वजह से कई पैसेंजर्स को बहुत परेशानी हुई।

एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्स से मिलने के बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, उड्डयन मंत्रालय इंडिगो के सभी रूट्स में कटौती करना ज़रूरी समझती है, जिससे एयरलाइन के ऑपरेशन को स्थिर करने में मदद मिलेगी और कैंसिलेशन कम होंगे। उन्होंने कहा, 10 प्रतिशत की कटौती का ऑर्डर दिया गया है। इसका पालन करते हुए, इंडिगो पहले की तरह अपने सभी डेस्टिनेशन्स को कवर करती रहेगी।”

