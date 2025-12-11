DGCA Action: तत्काल प्रभाव से बदले नियम, अब तकनीकी खामी के चलते उड़ान में 15 मिनट देरी पर भी जांच अनिवार्य

DGCA Mandates Probe For Flights Delayed, (आज समाज), नई दिल्ली: इंडिगो एयरलाइन के परिचालन संकट के देशभर में बनी परिशानियों के बीच नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने तत्काल प्रभाव ने नियमों में बदलाव किया है और अब उड़ान के 15 मिनट विलंब पर भी इसकी जांच करना अनिवार्य कर दिया गया है। देश के विमानन क्षेत्र में यह पहली बार है जब तकनीकी समस्याओं की निगरानी के पूरे ढांचे बिना देरी परिवर्तन किया गया है। एयरलाइंस को किसी भी बड़ी खामी पर 72 घंटे में विस्तृत रिपोर्ट जमा करवानी होगी।

हालिया सुरक्षा घटनाओं को देखते हुए करनी पड़ी सख्ती

फ्लाइट्स में देरी के अलावा उड़ानों के रद होने व हालिया सुरक्षा घटनाओं को देखते हुए डीजीसीए को डिफेक्ट रिपोर्टिंग सिस्टम (defect reporting system) में अमूलचूल बदलाव करने के लिए सख्ती करनी पड़ी है। सूत्रों के अनुसार नागर विमानन महानिदेशालय ने इस संबंध में 12 पेज का नया निर्देश जारी किया है और इसके अनुसार अब किसी भी निर्धारित उड़ान में टेक्निकल प्राब्लम की वजह से 15 मिनट अथवा इससे अधिक की यदि देरी होती है तो इसकी जांच अनिवार्य कर दी गई है।

पहले लागू नहीं थे इस तरह के प्रावधान

कंपनी को देरी का कारण बताना होगा। साथ इसे कैसे दुरुस्त किया गया और भविष्य में ऐसी खामी न आए, इसके लिए क्या उपाय किए गए। बता दें कि इस तरह के प्रावधान पहले लागू नहीं थे। एयरलाइंस को किसी भी ‘बड़ी खराबी’ के बारे में तुरंत फोन करके डीजीसीए को बताना होगा और 72 घंटे के अंदर एक विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी।

तीन बार की खराबी को बार-बार होने वाली खराबी माना जाएगा,

अगर कोई खराबी तीन बार होती है, तो उसे ‘बार-बार होने वाली खराबी’ माना जाएगा, जिससे एक अलग स्पेशल जांच शुरू होगी। अब तक डिफेक्ट रिपोर्टिंग सिस्टम कमजोर था, जिसके चलते डीजीसीए ने ये सख्त कदम उठाए हैं। बता दें कि इससे पहले 15 मिनट के विलंब की जांच का कोई सिस्टम नहीं था, और न ही बार-बार होने वाली खराबी की कोई परिभाषा थी।

चेन्नई एयरपोर्ट से इंडिगो की 36 फ्लाइट्स कैंसिल

उधर इंडिगो का परिचालन संकट का आज भी जारी है। इंडिगो ने आज भी चेन्नई एयरपोर्ट से आने-जाने वाली 36 फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं, जिनमें 24 प्रस्थान और 12 आगमन शामिल हैं। वहीं गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में आज रद हुई इंडिगो की उड़ानों की एक सूचि शेयर की है।

डीजीसीए के अधिकारी अगले 2-3 दिन में 11 बड़े एयरपोर्ट (नागपुर, अमृतसर, लखनऊ, भोपाल, सूरत, जयपुर, तिरुपति, देहरादून, विजयवाड़ा, शिरडी और कोच्चि) पर इंडिगो के ऑपरेशन्स का ऑन-साइट इंस्पेक्शन करेंगे। वे एयरलाइन के ऑपरेशन्स के अलग-अलग पहलुओं की जांच करेंगे। इंस्पेक्शन पूरा होने के 24 घंटे के अंदर अधिकारी अपनी रिपोर्ट नई दिल्ली में डीजीसीए के फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट के ऑपरेशन्स डायरेक्टर को सौंपेंगे।

