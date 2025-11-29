DG-IG Conference: पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के सम्मेलन का आज दूसरा दिन, पीएम मोदी व अमित शाह मौजूद

DG-IG Conference Day-2, (आज समाज), रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित 60वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों (डीजी-आईजी सम्मेलन) सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। पूरे देश के शीर्ष पुलिस अधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं और प्रधानमंत्री 29-30 नवंबर (आज और कल) को इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) शुक्रवार को सम्मेलन में पहुंचे थे।उन्होंने सम्मेलन का उद्घाटन किया था

अपनी-अपनी प्रस्तुती देंगे कई राज्यों के डीजीपी

सूत्रों के मुताबिक आज सुबह सम्मेलन शुरू हो गया और प्रधानमंत्री मोदी व अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग जारी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (National Security Advisor) अजीत डोभाल (Ajit Doval) भी इसमें मौजूद हैं। आज कई राज्यों के डीजीपी सम्मेलन में अपना-अपना प्रस्तुतीकरण देंगे।

