DG-IG Conference, (आज समाज), रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित 60वीं अखिल भारतीय डीजीपी-आईजीपी कॉन्फ्रेंस में देश की सुरक्षा का रोड मैप पेश किया गया। डीजीपी-आईजी सम्मेलन का अंतिम दिन रहा, जिसमें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी शिरकत की। सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पुलिस के बारे में लोगों की सोच बदलने की जरूरत है। खासकर युवाओं की। इसके लिए प्रोफेशनलिज़्म और सेंसिटिविटी को बढ़ाना होगा और शहरी और टूरिस्ट पुलिसिंग को मजबूत करना होगा।

आतंकवाद से निपटने के मुद्दे पर व्यापक चर्चा

मीटिंग में देश की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और आतंकवाद से निपटने के मुद्दे पर व्यापक चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि, इसलिए विजन 2047 के तहत विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आंतरिक सुरक्षा बेहद ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने देश एक युवाओं की तारीफ की और कहा कि आज का युवा समस्याओं का समाधान दे रहा है। युवाओं से अपील की कि अपनी शक्ति और योग्यता को देश हित में लगाएं।

आतंकवाद को हर मोर्चे पर करारा जवाब दिया जाएगा

इसके साथ ही पीएम मोदी ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस फोर्स से कहा कि वे खाली द्वीपों को जोड़ने के लिए नई स्ट्रेटेजी अपनाएं, नैटग्रिड (NATGRID) के तहत जुड़े डेटाबेस का अधिक असरदार इस्तेमाल करें और साथ की एक्शन लेने लायक इंटेलिजेंस बनाने के लिए AI का इस्तेमाल करें। मजबूत फोरेंसिक एप्लीकेशन से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में काफी सुधार होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के हर मोर्चे पर करारा जवाब दिया जाएगा, चाहे वह पारंपरिक हो या ‘व्हाइट-कॉलर’ टेरर. एआई और डिजिटल टूल्स के जरिए जांच को तेज करने पर जोर दिया गया।

निष्कर्षों को जल्द ही नीतिगत रूप दिया जाएगा

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी इस सत्र में विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा की सुरक्षा के इस रोडमैप से पुलिस सुधारों को गति मिलेगी, इसके साथ ही 2047 तक आतंकमुक्त भारत का लक्ष्य हासिल होगा। कॉन्फ्रेंस में हुए विभिन्न मुद्दों पर हुई व्यापक चर्चा के निष्कर्षों को जल्द ही नीतिगत रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आयोजन आंतरिक सुरक्षा को नई दिशा देने वाला साबित हुआ।

नेशनल सिक्योरिटी के कई मामलों पर गहराई से बातचीत हुई

इस दौरान विज़न 2047 के लॉन्ग-टर्म रोडमैप, काउंटर-टेररिज्म और काउंटर-रेडिकलाइजेशन में उभरते ट्रेंड, महिलाओं की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, विदेश में मौजूद भारतीय भगोड़ों को वापस लाने की स्ट्रैटेजी और प्रभावशाली जांच, फोरेंसिक क्षमताओं को मज़बूत करने सहित नेशनल सिक्योरिटी के कई मामलों पर गहराई से बातचीत हुई।

