Chandigarh Breaking News : 9वें गुरु की शहादत को समर्पित लाइट एंड साउंड शो देखकर रोमांचित हुए श्रद्धालु

आधुनिक लेजर लाइटों और 3डी प्रोजेक्शन से दिखाई गुरु साहिब की कुर्बानी, पंजाब के कई शहरों में करवाए गए शो, कई कैबिनेट मंत्रियों ने की कार्यक्रमों में शिरकत

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन का सिलसिला जारी है। इसी के चलते साहिबजादा अजीत सिंह नगर, अमृतसर, फिरोजपुर और संगरूर में लाइट एंड साउंड शो आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में आधुनिक लेजर लाइटों और 3डी प्रोजेक्शन के माध्यम से गुरु तेग बहादुर जी के पूरे जीवनकाल, दर्शन, शिक्षाओं और धर्म की रक्षा के लिए दी गई उनकी महान शहादत पर प्रकाश डाला गया।

उल्लेखनीय है कि 14, 17 और 20 नवंबर को बाकी जिलों में भी ऐसे ह्ललाइट एंड साउंड शोह्व आयोजित किए जाएंगे।इन कार्यक्रमों में प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों और अन्य नेताओं के साथ-साथ भारी संख्या में संगत ने हाजिरी भरी। भव्य लाइट एंड साउंड शो से हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु रोमांचित हो गए।

संगत के साथ-साथ राजनीतिक हस्तियां भी पहुंची

इस संबंधी जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि साहिबजादा अजीत सिंह नगर के सरस मेला ग्राउंड में आयोजित लाइट एंड साउंड शो में बड़ी संख्या में संगत के अलावा दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, विधायक कुलवंत सिंह (मोहाली) और कुलजीत सिंह रंधावा (डेराबस्सी), पर्यटन विभाग के सलाहकार दीपक बाली, मुख्यमंत्री पंजाब के मीडिया ओएसडी अमनजोत सिंह, जिला योजना समिति की चेयरपर्सन प्रभजोत कौर और पंजाब यूथ डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन परमिंदर गोल्डी ने शमूलियत की।

अमृतसर व फिरोजपुर में आयोजित हुए कार्यक्रम

इसी प्रकार अमृतसर के मेले ग्राउंड, रंजीत एवेन्यू में आयोजित शो में लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने उपस्थिति दर्ज करवाई। वहीं फिरोजपुर के कैंटोनमेंट स्टेडियम में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने संगत के साथ श्री गुरु तेग बहादुर जी की अतुलनीय कुर्बानी और महान दर्शन पर आधारित लाइट एंड साउंड शो देखा।

