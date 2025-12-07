‘देवों के देव महादेव’ फेम Sonarika Bhadoria बनीं मां, घर आई नन्हीं परी

Sonarika Bhadoria: देवों के देव… महादेव एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया, जो देवी पार्वती का रोल करके घर-घर में मशहूर हो गईं, बहुत खुश हैं क्योंकि उनके घर बेटी हुई है। एक्ट्रेस का घर खुशियों और जश्न से भर गया है क्योंकि नए जन्मे बच्चे की हंसी उनकी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर लेकर आई है।

सोनारिका ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ यह खुशखबरी शेयर की, साथ ही अपनी छोटी राजकुमारी की एक प्यारी सी झलक भी दिखाई। इस अनाउंसमेंट से फैंस, दोस्त और टेलीविज़न इंडस्ट्री के लोग बहुत खुश हुए, और उनके सोशल मीडिया पर प्यार और बधाई मैसेज की बाढ़ आ गई।

सोनारिका ने शेयर किया दिल को छू लेने वाला पोस्ट

View this post on Instagram A post shared by Sonarika Bhadoria (@bsonarika)

इंस्टाग्राम पर, सोनारिका भदौरिया ने एक दिल को छू लेने वाले पोस्ट के ज़रिए अपनी बेटी के जन्म की अनाउंसमेंट की। उन्होंने अपने नए जन्मे बच्चे की एक खूबसूरत तस्वीर भी शेयर की, हालांकि उन्होंने बच्चे का चेहरा नहीं दिखाया। इसके बजाय, फोटो में उनकी बेटी के छोटे पैर हैं, जिसने तुरंत ऑनलाइन लोगों के दिल पिघला दिए।

अपनी भावनाएं ज़ाहिर करते हुए, सोनारिका ने लिखा कि उनका “सबसे कीमती और सबसे बड़ा आशीर्वाद यहीं है और वह पहले से ही हमारी पूरी दुनिया है।” इस पोस्ट को फैंस और सेलिब्रिटीज़ दोनों से बहुत प्यार मिला।

लव स्टोरी एक खूबसूरत परिवार में बदल गई

सोनारिका भदौरिया ने 18 फरवरी, 2024 को अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड विकास पाराशर के साथ एक शानदार और पारंपरिक शादी समारोह में शादी की। उनकी शाही अंदाज़ वाली शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए।

शादी के कुछ समय बाद, एक्ट्रेस ने अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा की, और फैंस के साथ अपनी खुशी शेयर की। अपनी प्रेग्नेंसी के पूरे सफ़र के दौरान, सोनारिका अपने फॉलोअर्स के साथ जुड़ी रहीं, अक्सर शानदार मैटरनिटी फोटोशूट शेयर करती रहीं और गर्व से अपना बेबी बंप दिखाती रहीं।

अब, अपनी बच्ची के आने के साथ, सोनारिका और विकास पेरेंटहुड के एक खूबसूरत नए दौर में कदम रख चुके हैं, जिससे यह पल उनके फैंस के लिए और भी खास हो गया है।

