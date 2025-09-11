Devi Becomes Single Mother: बिना शादी बनीं मां, भोजपुरी सिंगर देवी ने तोड़ी समाज की बेड़ियां

Devi Becomes Single Mother, आज समाज, नई दिल्ली: बिहार की प्रसिद्ध भोजपुरी लोक गायिका देवी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा और साहसिक फैसला लिया है। बिना शादी के मातृत्व को अपनाना। उन्होंने हाल ही में एम्स ऋषिकेश में एक बेटे को जन्म दिया और सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ यह खुशखबरी साझा की। यह खबर तुरंत वायरल हो गई और प्रशंसकों और शुभचिंतकों ने उन्हें ढेर सारा प्यार और बधाइयाँ दीं।

माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ

अपने भावपूर्ण भोजपुरी गीतों के लिए मशहूर देवी ने अपनी शर्तों पर माँ बनने का फैसला किया। एम्स ऋषिकेश में एक सुनियोजित सर्जरी के ज़रिए, उन्होंने अपने बेटे का इस दुनिया में स्वागत किया। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, और देवी ने कहा कि अब उन्हें लगता है कि उन्हें “दुनिया की सारी खुशियाँ” मिल गई हैं। उनका परिवार भी उनके जीवन के इस नए अध्याय से बेहद खुश है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से आईवीएफ का सफ़र

मातृत्व के अपने सपने को पूरा करने के लिए, देवी ने जर्मनी के एक स्पर्म बैंक की मदद से आईवीएफ (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) का सहारा लिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले भी इस प्रक्रिया को आज़माया था, लेकिन सफल नहीं हुईं। हालाँकि, इस बार सब कुछ सुचारू रूप से चला, और उन्होंने शादी के पारंपरिक मानदंडों के बिना गर्व से मातृत्व को अपनाया।

प्रशंसकों ने उनके साहसिक कदम का जश्न मनाया

जैसे ही देवी ने फेसबुक पर यह खुशखबरी साझा की, सोशल मीडिया पर बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई। कई प्रशंसकों ने उन्हें प्रेरणास्रोत बताया और रूढ़ियों को तोड़कर अपना रास्ता खुद बनाने के उनके साहस की प्रशंसा की।

कुछ ने तो उन्हें आधुनिक नारीत्व का प्रतीक भी कहा, जिससे यह साबित होता है कि खुशी सामाजिक अपेक्षाओं पर निर्भर नहीं करती। जहाँ कुछ लोगों ने बच्चे के पिता के अभाव पर चिंता व्यक्त की, वहीं लोगों ने देवी की शक्ति, स्वतंत्रता और अपनी शर्तों पर जीवन जीने के उनके फैसले का ज़बरदस्त स्वागत किया।