Union Minister Manohar Lal के गोद लिए गांवों में तेजी से पूरे होंगे विकास कार्य, बराला से नौल्था बदलेंगे गांवों के हालात

Union Minister Manohar Lal (आज समाज), पानीपत : जिला परिषद एवं डी.आर.डी.ए. की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में केन्द्रीय मंत्री एवं करनाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद मनोहर लाल द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गोद लिए गए गांवों बराला, आसन कलां, चुलकाना, बापौली, मडलौडा तथा नौल्था और नौल्था डुंगरान के विकास कार्यों की समीक्षा की गई।

स्ट्रीट लाइट, तालाब, सीवरेज लाइन एवं लाइब्रेरी जैसे कार्यों की प्रगति पर चर्चा

बैठक में प्रत्येक ग्राम पंचायत में चल रहे एवं प्रस्तावित ग्राम सचिवालय, पार्क एवं योगशाला, शिवधाम, फिरनी, रास्ते, स्कूल भवन, स्ट्रीट लाइट, तालाब, सीवरेज लाइन एवं लाइब्रेरी जैसे कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई। सीईओ ने सभी संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सरपंचों को निर्देश दिए कि इन विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ विभागीय योजनाओं या पंचायत फंड से पूरा करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी कार्य को इन स्रोतों से करवाना संभव नहीं है तो उसकी रिपोर्ट तत्काल कार्यालय में भेजी जाए ताकि सांसद को अवगत करवाते हुए बजट की मांग की जा सके।

आदर्श ग्रामों में विकास कार्यों को शीघ्र गति से पूरा किया जाएगा

बैठक के दौरान उपस्थित सरपंचों ने अपने-अपने गांवों में विकास कार्यों से संबंधित समस्याएं साझा कीं, जिन पर मौके पर ही विचार-विमर्श कर समाधान निकाला गया। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि सभी आदर्श ग्रामों में विकास कार्यों को शीघ्र गति से पूरा किया जाएगा, ताकि गांवों को आदर्श स्वरूप प्रदान किया जा सके। बैठक में कार्यकारी अभियंता जन स्वास्थ्य विभाग करण बहल, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी शीतल के अलावा सभी संबंधित कनिष्ठ अभियंता, ग्राम सचिव एवं सरपंच उपस्थित रहे।

