Development Work : सड़क, हाईवे, शिक्षा और स्वास्थ्य में ऐतिहासिक प्रगति, फरीदाबाद बनेगा आदर्श विकास मॉडल 

ग्रामीण और शहरी इलाकों में बुनियादी ढांचे का समान विकास सुनिश्चित : विधायक सतीश फागना

केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने पाली–बजड़ी रोड, आरएमसी सड़क और पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया।

Faridabad News, आज समाज, फरीदाबाद। भारत सरकार में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए संदेश“जिनकी सुनवाई नहीं हुई, उनकी सुनवाई करो” को ध्यान में रखते हुए सरकार उन लोगों तक योजनाएं पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो लंबे समय से उपेक्षित थे। इसी भावना के साथ नगर के विभिन्न वार्डों में विकास कार्य तेजी से जारी हैं।

केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने आज गांव पाली में पाली– बाजड़ी रोड तक आरएमसी रोड, सीवर, पानी की सप्लाई लाइन लगाने के कार्य, डबुआ पाली रोड का पैच वर्क और गाज़ीपुर रोड में टाइल्स लगाने के कार्य का शिलान्यास विधिवत तरीके से गांव के बुजुर्गों द्वारा नारियल तुड़वाकर किया। उनके साथ एनआईटी विधायक सतीश फागना भी मौजूद रहे।

वर्तमान में ₹3.80 करोड़ के कार्य जारी

केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने बताया कि संबंधित वार्ड में वर्तमान में ₹3.80 करोड़ के कार्य जारी हैं, जबकि लगभग ₹2.80 करोड़ की लागत से आरएमसी सड़क, सीवर, पेयजल लाइन और गलियों के उन्नयन कार्यों का आज शिलान्यास किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हुए ऐतिहासिक विकास को जनता ने महसूस किया है। सड़क, हाईवे, स्कूल, महिला कॉलेज, बिजली और पेयजल सहित हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

पहले जहां शहर में 24 घंटे और गांवों में केवल 8 घंटे बिजली मिलती थी, वहीं अब जिले के सभी गांवों को समान रूप से 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। फरीदाबाद में सड़क बुनियादी ढांचे में भी बड़ा बदलाव आया है—मथुरा रोड का कायाकल्प, दिल्ली–वडोदरा–मुंबई हाईवे और जेवर व ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले नए एक्सप्रेस-वे इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

रैपिड मेट्रो परियोजना का कार्य किया जाएगा आरंभ

उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 में फरीदाबाद को दिल्ली एयरपोर्ट, गुरुग्राम, जेवर और पलवल से जोड़ने वाली रैपिड मेट्रो परियोजना का कार्य आरंभ किया जाएगा। फरीदाबाद को अलग डिवीजन का दर्जा, बड़खल का नया सब-डिवीजन तथा शहर में पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना भी इसी श्रेणी की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं।

रेलवे अवसंरचना पर उन्होंने बताया कि फरीदाबाद रेलवे स्टेशन का निर्माण लगभग ₹400 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट स्तर पर किया जा रहा है, जो 2026 तक पूरा हो जाएगा। जिले के सभी रेलवे फाटक हटाकर उनकी जगह अंडरपास, ओवरब्रिज और वैकल्पिक पुल तैयार किए जा रहे हैं। शहर के विद्युत व संचार तंत्र को आधुनिक बनाने के लिए नगर निगम क्षेत्र के सभी पोल और ओवरहेड तारों को दो वर्षों में भूमिगत किया जा रहा है, जिससे गलियां चौड़ी होंगी और अवरोध खत्म होंगे।

जलापूर्ति परियोजना

एनआईटी क्षेत्र की पेयजल व निकासी की पुरानी समस्याओं के समाधान हेतु यमुना से जलापूर्ति की ₹250 करोड़ की परियोजना स्वीकृत है, जिसके तहत पाँच एकड़ में नया बूस्टर स्टेशन बन रहा है। 2026 तक स्वच्छ पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले चार वर्षों में फरीदाबाद राष्ट्रीय मानचित्र पर नए स्वरूप में उभरेगा और शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी व बुनियादी ढांचे के प्रयासों से यह एक आदर्श विकास मॉडल बनेगा।

एनआईटी विधायक सतीश फागना ने कहा कि उन्होंने कहा कि पाली से बाजड़ी तक नई सड़क का निर्माण, जिसमें सीवर लाइन, पानी की लाइन और सीमेंटेड सड़क शामिल है, 91 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा। इसके अलावा पाली से डबुआ गांव तक पैच वर्क और बादड़ी से गाजीपुर तक नई सड़क परियोजनाओं को भी लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 20 एकड़ जमीन पर चारदीवारी और 5 एकड़ जमीन पर बड़े बूस्टर सहित 250 करोड़ रुपये की लागत से नया जलापूर्ति प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट यमुना से डायरेक्ट पानी की आपूर्ति करेगा और क्षेत्र की पानी की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करेगा।

बिना भेदभाव के किए जा रहे हैं विकास कार्य

उन्होंने कहा कि पाली गांव के अंदर भी लगभग 18.5 करोड़ रुपये की लागत से स्कूल, कॉलेज, सड़क और खेत-खलियान के रास्तों के विकास के लिए एस्टीमेट तैयार किए गए हैं। सभी गांवों में समान और बिना भेदभाव के विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में यहां के विकास की नई राह दिखाई देगी और जनता के हित में कई बड़े और स्थायी परियोजनाएं लागू होंगी। उन्होंने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विकास की इस दिशा में सभी का सहयोग अहम है।

कार्यक्रम में पार्षद सुरेंद्र भड़ाना, राजेश डागर, जयवीर खटाना, नीरज भाटिया, महेश लोहिया, कविंदर चौधरी, भारत चेयरमैन, रघुवर सरपंच, वीरू सरपंच, अवतार सरपंच, देवेंद्र भड़ाना, अमित भड़ाना, गिरिराज भड़ाना, सतपाल चेयरमैन, दयानंद उस्ताद, आजाद भड़ाना, ओम प्रकाश त्यागी सहित अन्य कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

