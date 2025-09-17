Punjab News Update : प्रदेश में आई बाढ़ से प्रभावित हुए विकास कार्य : सीएम

गांवों के विकास के लिए बनेंगी निगरानी कमेटियां, परियोजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु कमेटियों द्वारा सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा जताई गई

Punjab News Update (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक बार फिर से दोहराया है कि प्रदेश का असली विकास तभी संभव है जब यहां के गांवों का समग्र विकास होगा। उन्होंने कहा कि गांवों के विकास कार्यों को पिछले दिनों आई बाढ़ ने काफी प्रभावित किया है ओर हम फिर से युद्ध स्तर पर इन विकास कार्यों को शुरू करेंगे। इस दौरान मान ने कहा कि जमीनी स्तर पर विकास कार्यों की निगरानी के लिए गांव स्तर पर निगरानी कमेटियों के गठन की घोषणा की है।

युवा क्लबों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पंजाब के विकास में तेजी लाने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता के करदाताओं के पैसे का सही उपयोग सुनिश्चित करना समय की मांग है, जिसके लिए लोगों के स्तर पर निगरानी बहुत जरूरी है। भगवंत सिंह मान ने बताया कि इस उद्देश्य के तहत विकास कार्यों की निगरानी एवं उनके सुचारू और पारदर्शी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु गांव स्तरीय निगरानी कमेटियां बनाई जाएंगी।

कमेटियों में शामिल होंगे चुने हुए प्रतिनिधि

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कमेटियों में युवा क्लबों के सदस्य तथा गांव के अन्य चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये कमेटियां जमीनी स्तर पर सरकारी फंडों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु सार्थक भूमिका अदा करेंगी। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि ये कमेटियां परियोजनाओं के निर्बाध कार्यान्वयन की जिम्मेदारी लेंगी ताकि आम लोगों को इसका लाभ मिल सके। लोगों विशेषकर युवाओं की सक्रिय भागीदारी से पंजाब के सर्वपक्षीय विकास के प्रति प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने गांव स्तर पर खेलों को प्रोत्साहित करने में युवा क्लबों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने ऐसे प्रयासों हेतु प्रदेश सरकार की पूरी समर्थन देने का भरोसा भी दिया। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह कदम युवाओं की अपार ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा।

बाढ़ प्रभावित लोगों की स्वास्थ्य जांच और उपचार पर हो फोकस

मान ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को बाढ़ प्रभावित जिलों में लोगों को स्वास्थ्य जांच और इलाज के मामले में राहत देने के लिए अपने प्रयास तेज करने के निर्देश दिए। एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बाढ़ों के कारण राज्य के कई जिलों में व्यापक नुकसान हुआ है और अब जब पानी उतरना शुरू हो गया है, तो मनुष्यों और पशुओं में बीमारियों के फैलने का खतरा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही मनुष्यों और पशुओं में बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है। मान ने कहा कि प्रदेश के हर नागरिक का जीवन कीमती है और उसकी रक्षा की जाएगी।

