Development Program : जींद के पालिका बाजार को बनाया जाएगा स्मार्ट बाजार

शहर के बीच स्थित गुल्ला जोहड़ी में बनेगी मल्टीपर्पज बिल्डिंग

13 करोड़ रुपये की लागत से होगी सैक्टरों की सड़के दुरूस्त

Development Program (आज समाज) जींद। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डा. कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि शहर के रानी तालाब के निकट गुल्ला जोहड़ी में लगभग 100 करोड़ रूपये की राशि से एक बहुउद्देशीय बिल्डिंग तैयार की जाएगी। जिसमें एक ही छत के निचे लोगों की सुविधा अनुसार प्रतिष्ठान खोले जाएंगे। इसके अलावा पालिका बाजार को स्मॉट बाजार बनाया जाएगा। इस योजना पर लगभग दो करोड़ 37 लाख रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी। शहर के सैक्टर 7, 8 तथा 9 में लगभग 13 करोड़ रूपये की लागत से सड़को का सुधारिकण किया जाएगा। दामलवाला गांव में भी स्मार्ट बस क्यू शैल्टर बनाया जाएगा।

इन सभी विकास योजनाओं का अस्टीमेट तैयार किया जा चुका है और जल्द ही औपचारिकताएं पूरी कर इन पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी हलका के सर्वांगीण विकास हेतु ऐसी परियोजनाओं का प्लान तैयार करें, जिसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिलें। डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा लोक निर्माण विश्राम गृह में विधानसभा क्षेत्र में करवाए जा रहे विकास कार्यो को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

अधुरे विकास कार्य जल्द पूरा किया जायेगा

डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्णलाल मिड्ढा ने सिलसिलेवार सभी विभागों से विकासात्मक परियोजनाओं के बारे में चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जितने भी विकास कार्य अधुरे हैं, उन्हें जल्द पूरा किया जाए। पुराना बस अड्डा पर नई परियोजना तैयार की जाए। जिससे इस जगह का सही इस्तेमाल हो सके। उन्होंने सड़क निर्माण कार्य से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों को कहा कि बरसाती सीजन के बाद तुरंत जरूरत अनुसार सड़कों की मरम्मत करवाएं। विधानसभा क्षेत्र की सभी सड़कों को गड्डा मुक्त किया जाए।

विकास कार्यों की ली प्रगति रिपोर्ट

उन्होंने सफीदों गेट से परशुराम चैक तक सड़क को चैड़ा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न 29 सड़कें बनाने के लिए की जा रही विभागीय कार्यवाही की भी समीक्षा की। अपोलो रोड पर नगर परिषद की खाली पडी जमीन पर पार्क व हैल्थ सेंटर बनाने के लिए प्रस्ताव बनाने के लिए दोनों विभागों द्वारा कार्यवाही करने के लिए कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे पात्र परिवारों के मकानों की प्रगति की समीक्षा कीए जिस पर संबंधित अधिकारियों ने कहा कि योजना के तहत 341 पात्र परिवारों की पहचान की गई है।

जिनमें से 325 लोगों के बैंक खातों में पहली किस्त जारी की जा चुकी है। शेष के बैंक खातों दुरूस्त करने करवाने के लिए संबंधित को कहा गया है। जल्द ही इनके बैंक खातों में भी राशि डलवा दी जाएगी। इसके अलावा नए आवेदकों के आवेदनों पर भी कार्यवाही जारी है।

विकास कार्यों में कोताहि नही होगी बर्दाश्त

डिप्टी स्पीकर ने नाइट स्वीपिंग योजना के तहत शहर के व्यस्त ऐरिया में सफाई करवाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने ई-लाईब्रेरी, महिला चोपाल, विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत किए जाने वाले विकास कार्य, दरियावाला व खोखरी गांव में पार्क निर्माण, शहर की इंदिरा कालोनी समेत विभिन्न कॉलोनियों में पानी के नल दबाने, सीवरेज व्यवस्था के सुधारिकण, मुख्य बाजार के अंदर बिजली लाइनों को अण्डरग्राउंड करने, कालवा-किनाना ड्रेन में गंदा पानी न डालने, कंडेला में बनने वाली सीएचसी की बिल्डिंग के लिए अस्टीमेट बनाने जैसे विकास कार्यो की विस्तार से चर्चा करते हुए अधिकारियों को कहा कि जो भी विकास कार्य अधुरे है उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करवाएं।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि पिछले दिनों हुई रिकार्ड तौड़ बरसात का पानी दो से तीन घंटे में निकालने के लिए प्रशासन द्वारा जो मेहनत की गईए उससे साबित होता है कि जींद में विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। इस अवसर पर डीसी मोहम्मद इमरान रजा, पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह, जींद के एसडीएम सत्यवान सिंह मान, जिला परिषद सीईओ अनिल दून, डीएमसी सुरेंद्र, जिला राजस्व अधिकारी राजकुमार सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

