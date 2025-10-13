Shaheed Major Anuj Rajput Sanskriti Vidyalaya : शहीद मेजर अनुज राजपूत संस्कृति विद्यालय में आयोजित किया गया विकसित भारत बिल्डथान 2025

मेजर अनुज राजपूत संस्कृत विद्यालय सेक्टर 20 में आयोजित कार्यक्रम में

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क)पंचकुला। हरियाणा माध्यमिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर मयंक वर्मा ने निरीक्षण किया और बताया विकसित भारत बिल्ड्थान 2025 कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया और अखिल भारतीय स्तर पर विद्यालयों में विद्यार्थियों को दिखाया गया। प्रत्येक प्रांत से तीन विद्यालयों की सहभागिता की गई। हरियाणा से पानीपत कुरुक्षेत्र का एक विद्यालय तथा जिला पंचकूला से मेजर अनुज राजपूत संस्कृति विद्यालय को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया ।

विद्यालय के विज्ञान अध्यापकों के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों के द्वारा बनाए गए मॉडल का निरीक्षण किया और अनुसंधान तथा नवाचार के विषय में विद्यार्थियों से संवाद किया। डॉ मयंक ने बताया कि विकसित भारत बिल्ड्थान भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। विशेषता चार बिंदुओं पर केंद्रित किया गया है, आत्मनिर्भर भारत,समृद्ध भारत, स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल के माध्यम से विद्यार्थियों में नई सोच, नया विचार तथा नवीनतम तकनीकी सुविधाओं के साथ अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है।

आज भारत शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसंधान, तकनीकि और कृत्रिम बौद्धिक क्षमता में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वभाषा, स्व संस्कृति और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और स्थानीय वस्तुओं के उपयोग तथा महत्व देने से निश्चित रूप से भारत समृद्ध और विकसित होगा। संस्कृति विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा बनाए गए नवाचार प्रयोगों की सराहना की। पर्यावरण संवर्धन, कचरा प्रबंधन नवीनतम कृषि संयंत्रों का विकास तथा रोड एक्सीडेंट से कैसे सेंसर के माध्यम से बचा जा सकता है आदि विषयों पर विद्यार्थियों ने निदेशक महोदय को अपने मॉडल दिखाए। डॉ मयंक जो स्वयं विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं राज्य परियोजना निदेशक के रूप में विज्ञान अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कदम उठाते रहते हैं।

नवाचार और अनुसंधान के माध्यम से आज का भारत कल विश्व का मार्गदर्शन और नेतृत्व करेगा

विद्यार्थियों को नए विषयों पर अनुसंधान करने के लिए प्रेरित किया। जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती संध्या और जिला परियोजना संयोजक श्रीमती अनीता चौधरी ने विकसित भारत बिल्ड्थान कार्यक्रम की सार्थकता पर प्रकाश डाला और सुव्यवस्थित आयोजन और प्रदर्शन के लिए संस्कृति विद्यालय की प्राचार्य नीलू कात्याल की प्रशंसा की। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हिंदी प्रवक्ता डॉ अरविंद कुमार ने बताया विकसित भारत बिल्ड्थान भारत को विश्व गुरु बनाने की आधारशिला है। नवाचार और अनुसंधान के माध्यम से आज का भारत कल विश्व का मार्गदर्शन और नेतृत्व करेगा ।

अंत में प्राचार्य नीलू कात्याल ने सबका धन्यवाद किया और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की।