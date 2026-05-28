Jind News : जुलाना विधायक द्वारा गंदे पानी की निकासी का मुद्दा उठाने के बावजूद नहीं हुआ समाधान

By
Sandeep Singh
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Despite Julana MLA raising the issue of sewage drainage, no solution was found.
दुकानों के आगे गंदा पानी दिखाते दुकानदार।
  • मेन बाजार के दुकानदार परेशान

Jind News (आज समाज नेटवर्क जींद। जुलाना कस्बे के मैन बाजार में गंदे पानी की निकासी की समस्या लगातार गंभीर बनी हुई है। निकासी व्यवस्था ठप होने के कारण दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों के आगे करीब एक से डेढ़ फीट तक गंदा पानी जमा रहने से दुकानदार नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। बाजार में आने वाले ग्राहकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे व्यापार पर सीधा असर पड़ रहा है। नरेंद्र ढांडा, सुरेश, बीरभान आदि दुकानदारों का कहना है कि यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है। बरसात के दिनों में स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है।

विधायक ने बाजार की निकासी व्यवस्था सुधारने और लोगों को राहत देने की मांग की थी

सड़क पर गंदा पानी जमा रहने से बदबू फैलती रहती है और मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। दुकानदारों ने बताया कि कई बार नगरपालिका और संबंधित अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाया जा चुका है लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया। बीते विधानसभा सत्र में जुलाना की विधायक विनेश फोगाट द्वारा भी इस समस्या को विधानसभा में प्रमुखता से उठाया गया था। विधायक ने बाजार की निकासी व्यवस्था सुधारने और लोगों को राहत देने की मांग की थी। इसके बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं।

दुकानदारों का आरोप है कि प्रशासन केवल आश्वासन देने तक सीमित है, जबकि धरातल पर कोई कार्य नहीं हो रहा। गंदे पानी के कारण ग्राहकों का बाजार में आना कम हो गया है। कई ग्राहक पानी और कीचड़ देखकर वापस लौट जाते हैं। इससे दुकानदारों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं दुकानों के बाहर लगातार पानी जमा रहने से सड़क भी क्षतिग्रस्त हो रही है।गंदे पानी के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। दुकानदारों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द विशेष अभियान चलाकर निकासी व्यवस्था को ठीक करवाया जाए ताकि लोगों को इस समस्या से राहत मिल सके।