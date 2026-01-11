Gold-Silver Demand : ऊंची कीमतों के बावजूद सोने-चांदी की मांग बनी रहेगी

दोनों आभूषण धातुओं में पिछले एक साल में रिकॉर्ड तेजी आई

Gold-Silver Demand (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी का क्रम जारी है। यही कारण है कि सोना जहां एक लाख 40 हजार रुपए से ऊपर है वहीं चांदी 2.5 लाख का आंकड़ा छू रही है। इन ऊंची कीमतों के बावजूद इन दोनों धातुओं की मांग कम नहीं हुई है। बल्कि कीमतों के साथ-साथ इनकी बिक्री भी रिकॉर्ड तोड़ रही है।

इसी बीच सर्राफा बाजार के जानकारों का कहना है कि सोने की मांग देश में बनी हुई है, ग्राहकों ने सोने और चांदी की उच्च कीमतों को स्वीकार कर लिया है। बावजूद इसके सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर बनी हुई है, इसलिए खरीदारी थोड़ी सतर्कता से की जा रही है। दिसंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच शादी ब्याह का मौसम होने से घरेलू मांग बढ़ सकती है। हालांकि कीमतें उच्च बनी रहने की उम्मीद है।

बीते सप्ताह इतनी रही कीमत

शुक्रवार को भी इन दोनों धातुओं के दाम में तेजी रही। जानकारों ने इस तेजी के पीछे घरेलु बाजार में जबरदस्त मांग व वैश्विक परिस्थितियां बताई हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली सरार्फा बाजार में चांदी का भाव 5,898 रुपये या 2.42 प्रतिशत की उछाल के साथ 2,49,222 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले गुरुवार को चांदी 2,43,324 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। शुक्रवार की खरीदारी ने इस गिरावट को काफी हद तक पाट दिया है। वहीं सोना 783 रुपये या 0.57 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,38,525 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।

भारत का रत्न और आभूषण व्यापार रहा स्थिर

रत्न आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपी ) का कहना अमेरिका के टैरिफ के दबाव और चीन से कमजोर मांग के बाद भी मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के समर्थन की वजह से भारत का रत्न और आभूषण निर्यात 2025 में स्थिर बना रहा। नवंबर तक निर्यात 19 अरब डॉलर रहा। जीजेईपीसी के अध्यक्ष किरीट भंसाली ने बताया कि हमें नए बाजारों की वजह से निर्यात को 19 अरब डॉलर का बनाए रखा है।

