Deputy commissioner reprimanded careless officers : उपायुक्त ने लंबित शिकायतों पर लापरवाह अधिकारियों को लगाई लताड़

उपायुक्त ने कहा, शिकायत लटकाने पर होगी कार्यवाही, संबंधित अधिकारी की एसीआर में किया जाएगा दर्ज

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क) चरखी दादरी। नागरिकों की शिकायतों को लेकर लचर रवैया अपनाने वाले जिला के अधिकारियों के खिलाफ निश्चित तौर पर कार्यवाही होगी। शिकायतों के समाधान के लिए किए गए कार्य को लेकर संबंधित अधिकारी की एसीआर में भी दर्ज किया जाएगा। उपायुक्त मुनीश शर्मा ने समीक्षा बैठक में शिकायतों को लंबित रखने वाले अधिकारियों की क्लास लगाई।

जिला के नागरिकों द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर की गई शिकायतों की शुक्रवार को उपायुक्त द्वारा समीक्षा की गई। बैठक में उन्होंने स्पष्टï किया कि आने वाली प्रत्येक शिकायत का निपटारा एक हफ्ते में होनी चाहिए। अगर किसी शिकायत का मामला योजना या मुख्यालय से संबंधित है तो उसकी विस्तृत रिपोर्ट दी जाए। साथ ही शिकायत के समय की और बाद की फोटो पोर्टल पर अपलोड करें। उन्होंने कहा कि शिकायतों को लंबित रखने वाले अधिकारी अपनी कार्यशैली का बदल लें अन्यथा उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

उपायुक्त ने कहा कि जिला के सभी अधिकारियों की कार्यों के प्रति प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी और इसमें शिकायतों को निपटाने के लिए किए गए प्रयासों पर विशेष निगरानी होगी। अधिकारियों के प्रयासों एवं प्रगति की रिपोर्ट को संबंधित अधिकारी की एसीआर में भी दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी शिकायतों के समाधान को प्राथमिकता दें और सकारात्मक सोच के साथ काम करें। हर शिकायत को लेकर की गई कार्यवाही को लिखित में लें। कोई भी मामला मौखिक रूप में ना हो। शिकायतों के समाधान को लेकर संबंधित विभाग के कार्यालयाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप में जिम्मेदार होंगे।

