Haryana Weather Update: हरियाणा में आज से 5 दिन घने कोहरे का अलर्ट

पश्चिमी विक्षोभ के असर से शुरू हुई कड़ाके की ठंड
(आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में ठंड ने अपना असर दिखना शुरू कर दिया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। प्रदेश के कई हिस्सों का न्यूनतम तापमान सामान्य से भी नीचे पहुंच गया है। इसके अलावा प्रदेश के कई हिस्सों में धुंध पड़नी भी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग की ओर से भी आगामी 5 दिनों तक प्रदेश में घन कोहरा पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

आईएमडी ने 15 दिसंबर तक विशेष रूप से उत्तरी और मध्य हरियाणा के लिए ‘यलो अलर्ट’ जारी किया है। कोहरे की चेतावनी को देखते हुए यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे धीमी गति से वाहन चलाएं और घने कोहरे के समय अनावश्यक यात्रा से बचें। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड से बचाव के लिए उचित उपाय करने की अपील की है। वहीं राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान महेंद्रगढ़ 5.8 डिग्री दर्ज किया गया।

विजिबिलिटी में आएगी भारी कमी

पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानीपत में सुबह और शाम के समय विजिबिलिटी में भारी कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा राज्य के उत्तरी और पश्चिमी जिले चरखी दादरी, भिवानी, रोहतक, हिसार में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बने रहने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में स्थिरता बने रहने की संभावना है, जिससे राज्य में हल्की ठंड का असर जारी रहेगा। इससे पहले गुरुवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान सोनीपत में 5 डिग्री रहा था।

नूंह रहा सबसे गर्म

24 घंटों में उचाना (करनाल) में तापमान में सबसे अधिक 1.2 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। इसके बाद भिवानी में 1.0 डिग्री की वृद्धि रही। हिसार में भी तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री कम दर्ज किया गया। अंबाला में तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री अधिक रहा, जबकि रोहतक सिटी में 7.8 तापमान रहा, जो कि सामान्य से 0.4 डिग्री अधिक रहा। नूंह इस सीजन में भी अधिकतम तापमान के मामले में आगे रहा, जहां 27.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।