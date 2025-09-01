Dengue-Malaria: हरियाणा में डेंगू और मलेरिया के केस बढ़े

डेंगू के 365 और मलेरिया के 105 मरीज आ चुके सामने, एडवाइजरी जारी

Dengue-Malaria, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में डेंगू और मलेरिया एक बार फिर से पैर पसारने में लगा है। प्रदेश में अभी तक डेंगू के 365 और मलेरिया के 105 मरीज सामने आ चुके है। अचानक से डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या में इजाफा होने से स्वास्थ विभाग की अलर्ट मोड पर आ गया है। बीमारियों की रोकथाम और मरीजों के उचित देखभाल को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। मरीजों के सैंपल अब प्रदेश की 27 परीक्षण प्रयोगशालाओं में भेजे जा रहे हैं और सैंपलिंग की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई एडवाइजरी

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे आसपास पानी जमा न होने दें।

पूरी बाजू के कपड़े पहने और बुखार की स्थिति में तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराएं।

अधिकारियों के अनुसार मानसून के मौसम में डेंगू और मलेरिया के मामलों में बढ़ोतरी आम बात है, लेकिन इस बार रफ्तार कुछ अधिक देखी जा रही है। जिससे सतर्कता और जागरूकता बेहद जरूरी है।

रेवाड़ी में मिले सबसे अधिक मरीज

प्रदेश के अन्य 21 जिलों से डेंगू और मलेरिया के केस सामने आ रहे हैं। अगर बात जिला वाइज मरीजों को लेकर करें तो अब तक सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति रेवाड़ी जिले की है, जहां डेंगू के अकेले 107 मामले दर्ज किए गए हैं। रेवाड़ी के अलावा गुरुग्राम में 49, पंचकूला में 17, करनाल में 26, सोनीपत में 25 और रोहतक में 24 मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

अभी तक भिवानी सेफ

प्रदेश का भिवानी जिला ऐसा है, जहां से अभी तक एक भी डेंगू का केस सामने नहीं आया है। जबकि दूसरी तरफ अंबाला से 4, चरखी दादरी से 9, फरीदाबाद से 8, फतेहाबाद से 1, हिसार से 10, झज्जर से 14, जींद से 9, करनाल से 9, कुरुक्षेत्र से 5, महेंद्रगढ़ से 10, नूह से 5, पलवल से 2, पानीपत से 13, सिरसा से 3 और यमुनानगर से 15 केस सामने आए हैं।

