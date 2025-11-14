Kaumi Insaf Morcha: सिख बंदियों की रिहाई की मांग, कौमी इंसाफ मोर्चा करेगा दिल्ली कूच

शभु बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने लगाए बैरिकेड

Kaumi Insaf Morcha, (आज समाज), अंबाला: सिख बंदियों की रिहाई की मांग को लेकर कौमी इंसाफ मोर्चा आज शंभू बॉर्डर से अंबाला के रास्ते दिल्ली कुच करेगा। कौमी इंसाफ मोर्चा को विभिन्न किसान यूनियनों का भी समर्थन प्राप्त है। कौमी इंसाफ मोर्चा और किसान यूनियन के सदस्य शंभू बॉर्डर पर पहुंच चुके है। कुछ दी देर में मोर्चा दिल्ली की ओर रवाना होगा। किसानों और कौमी इंसाफ मोर्चा के कुच को देखते हुए अंबाला पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए है।

पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन प्लान कल 13 नवंबर को ही लागू कर दिया था। आज 14 नवंबर (शुक्रवार) की सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक राजपुरा-अंबाला हाईवे ट्रैफिक की आवाजाही बंद कर दी गई है। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि प्रदर्शन को देखते हुए ही यात्रा का प्लान बनाए।

पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक डायवर्जन प्लान

लुधियाना की तरफ से अंबाला जाने वाले वाहनों को राजपुरा से बनूड़, जीरकपुर, डेराबस्सी से होते हुए अंबाला की डायर्वट किया गया है। वहीं, अंबाला से लुधियाना की तरफ आने वाले वाहनों को भी यही रूट अपनाना होगा। फतेहगढ़ साहिब से अंबाला जाने वाले वाहनों को लांडरां से एयरपोर्ट चौक मोहाली, डेराबस्सी से अंबाला की तरफ डायवर्ट किया गया है।

इसके अलावा राजपुरा से घनौर होकर अंबाला पहुंचने का विकल्प भी रहेगा। पटियाला की तरफ से अंबाला जाने वालों को भी घनौर से होकर निकलना होगा। राजपुरा से छोटे वाहन बनूड़, मनौली सूरज, लेहली लालड़ू होते हुए अंबाला जा सकेंगे।

भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

शंभू बॉर्डर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से यहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारी किसान सुबह से शंभू की ओर कूच करेंगे। इस दौरान हाईवे पर किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए रूट डायवर्जन लागू रहेगा।

ये भी पढ़ें: नेचुरल और आॅर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए प्राइजिंग पॉलिसी बनाने की तैयारी में हरियाण सरकार