Ajit Pawar Wife: अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा को डिप्टी सीएम बनाने की मांग

सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले एनसीपी के नेता

Ajit Pawar Wife, (आज समाज), मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद से ही उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। शुक्रवार को एनसीपी के नेता सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने उनके घर वर्षा बंगले पहुंचे। इसमें प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे शामिल हैं। मीटिंग आधे घंटे तक चली।

सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने मीडिया से कहा, हमने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को साफतौर पर बता दिया है कि जनभावना को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द फैसला लेना जरूरी है। प्रफुल्ल ने कहा, हमारी मांग है कि अजित के पोर्टफोलियो और एनसीपी से जुड़े फैसलों को लेकर कोई अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए। राज्य की मौजूदा स्थिति कार्यकर्ताओं के असंतोष और जनता की भावनाओं को देखते हुए बिना देरी ठोस निर्णय लेना जरूरी है।

वित्त, आबकारी और खेल विभाग संभाल रहे थे अजित पवार

महाराष्ट्र सरकार में अजित पवार के पास वित्त, आबकारी और खेल विभाग के साथ-साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद भी था। एनसीपी नेताओं में इस बात पर चर्चा चल रही है कि ये विभाग और पार्टी की नेशनल लीडरशिप किसे दी जाए। यह दावा भी किया जा रहा है कि अजित पवार एनसीपी के दोनों गुट के जिस मर्जर पर बातचीत कर रहे थे, उस पर आखिरी फैसला शरद पवार लेंगे।

28 जनवरी को प्लेन क्रैश में हुआ था निधन

गौरतलब है कि अजित पवार का 28 जनवरी को बारामती में एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया था। वे जिला परिषद चुनाव के लिए रैली को संबोधित करने जा रहे थे।अब उनका पद पत्नी सुनेत्रा पवार को दिए जाने, एनसीपी के दोनों गुट के विलय और विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

सुनेत्रा ने अजित के चुनावी रणनीतिकार को बारामती बुलाया

वहीं अजित की पत्नी सुनेत्रा पवार ने नरेश अरोड़ा को राजनीतिक सलाह के लिए बारामती बुलाया है। नरेश, अजित पवार के चुनावी रणनीतिकार हैं। उनकी संस्था डिजाइनबॉक्स एनसीपी के लिए काम करती है।

