Business News Update : मांग कम लेकिन फिर भी सोने की कीमतें कर रहीं दंग

भारतीय सर्राफा बाजार में पहली बार एक लाख 10 हजार प्रति दस ग्राम पहुंचा भाव

Business News Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : एक तरफ जहां आम ग्राहक सोने की खरीददारी से कतरा रहा है वहीं इसकी कीमतें हर रोज नया रिकॉर्ड बना रहीं हैं। भारतीय सर्राफा बाजार की बात करें तो मंगलवार को सोने की कीमतों में ऐतिहासिल उछाल आया। इस दौरान सोना 5058 रुपए के उछाल के साथ सर्वकालिक ऊंचाई 1,12,750 रुपए पर पहुंच गया। सोने की कीमतों में 31 दिसंबर 2024 से लेकर आज तक 43 प्रतिशत वृद्धि देखने को मिली है। चालू कैलेंडर वर्ष में सोने की कीमतों में 33,800 रुपये प्रति 10 ग्राम या लगभग 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह 31 दिसंबर, 2024 को 78,950 रुपये प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 10 ग्राम हो गई है।

सोने की मांग में कमी बरकरार

सोने की मांग में लगातार कमी आ रही है। त्योहारी सीजन की शुरूआत में सोने की डिमांड में गिरावट आई है। एक रिपॉर्ट के अनुसार रक्षा बंधन से ओणम तक सोने की मांग में पिछले साल के मुकाबले 28% की गिरावट देखी गई है। इस दौरान सिर्फ 50 टन सोने की डिमांड रही। ज्वेलर्स का कहना है कि सोने की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के कारण ऐसा हुआ है। पिछले साल के मुकाबले इस साल सोने की कीमत 49% बढ़ गई है। ज्वेलर्स के अनुसार, इस वजह से ग्राहकों का रुझान कम हुआ है।

पिछले तीन साल में मांग में सबसे बड़ी गिरावट

कई लोग तो ज्वेलरी खरीदने से दूर ही रहे। जिन्होंने खरीदी भी, उन्होंने कम कैरेट और हल्के वजन वाले गहने पसंद किए। ज्वेलर्स का कहना है कि ये पिछले तीन सालों में सबसे बड़ी गिरावट है। कोविड के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। जानकारों का कहना है कि सोने की ज्यादा कीमतें डिमांड को कम कर रही हैं। ग्राहकों को जो चीज दूर रख रही है, वो है कीमत में उतार-चढ़ाव। ये स्थिर नहीं हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि हल्के गहनों का वजन पहले 7-12 ग्राम होता था, जो अब घटकर 7-10 ग्राम हो गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सोना महंगा हो गया है।

सोने और चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड

भारतीय सर्राफा बाजार में आभूषण की सबसे खूबसूरत धातु सोने ने मंगलवार को एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। सोने की कीमत में एक ही दिन में तेजी का रिकॉर्ड कायम करते हुए 5080 रुपए का उछाल आया। जिसके बाद मंगलवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में इसकी कीमत 1,12,750 रुपए हो गई। सर्राफा बाजार के जानकारों का मानना है कि मजबूत वैश्विक रुख के चलते सोने की कीमतों में उछाल आया है। इसके साथ ही निवेशक वैश्विक अनिश्चित्ता के चलते सुरक्षित निवेश की तरफ रूझान बढ़ा रहे हैं यही कारण है कि एक ही दिन में सोने की कीमतों में इतनी तेजी दिखाई दी।

चांदी अपने नए उच्च स्तर पर पहुंची

चांदी की कीमत भी 2,800 रुपये बढ़कर 1,28,800 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। चालू कैलेंडर वर्ष में सोने की कीमतों में 33,800 रुपये प्रति 10 ग्राम या लगभग 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह 31 दिसंबर, 2024 को 78,950 रुपये प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 10 ग्राम हो गई है। वैश्विक बाजारों में मंगलवार को सोना 3,659.27 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। बाद में यह कीमती धातु 16.81 डॉलर या 0.46 प्रतिशत की बढ़त के साथ 3,652.72 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।

