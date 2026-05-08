Riva Arora के साथ बदसलूकी कर फंसा डिलीवरी बॉय, घर तक पहुंचा मामला तो बुलानी पड़ी पुलिस

Riva Arora : लोकप्रिय चाइल्ड एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रीवा अरोड़ा, जो उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक, मॉम और गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल में अपने काम के लिए जानी जाती हैं, हाल ही में एक डिलीवरी एजेंट से जुड़ी एक बुरी घटना का सामना कर रही हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना 26 अप्रैल को हुई जब रीवा ने ब्लिंकिट के ज़रिए एक ऑर्डर दिया था। एक्ट्रेस ने आरोप लगाया कि डिलीवरी एजेंट ने उनके और उनके परिवार के सदस्यों के साथ बुरा बर्ताव किया और बातचीत के दौरान गाली-गलौज की।

इस मामले के बारे में बात करते हुए, रीवा ने बताया कि स्थिति इतनी बढ़ गई कि मदद के लिए मुंबई पुलिस को बुलाना पड़ा। इस घटना के बाद से ऑनलाइन इस पर काफी चर्चा हो रही है।

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अपना अनुभव शेयर करते हुए, एक्ट्रेस ने कहा कि डिलीवरी एजेंट का लहजा शुरू से ही अपमानजनक और गलत था। शांति से जवाब देने की कोशिश करने के बाद भी, स्थिति में सुधार नहीं हुआ। रीवा ने आगे कहा कि उनकी मां ने शांति से मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन शांत होने के बजाय, डिलीवरी एजेंट कथित तौर पर और भी गुस्सैल हो गया।

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एक्ट्रेस ने आगे दावा किया कि जब उनकी बहन लिफ्ट एरिया के पास डिलीवरी एजेंट से मिली तो स्थिति और खराब हो गई। रुकने के लिए कहने के बावजूद, वह कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता रहा।

रीवा ने कहा कि बिना किसी उकसावे के बार-बार गाली-गलौज और गलत शब्दों का इस्तेमाल परिवार को बहुत परेशान कर रहा था। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह एक बार की बात नहीं थी, बल्कि लगातार गलत व्यवहार था जिसने उन्हें मामले को गंभीरता से लेने पर मजबूर किया।

घटना के बाद, रीवा अरोड़ा ने कन्फर्म किया कि डिलीवरी सर्विस के खिलाफ एक फॉर्मल शिकायत दर्ज की गई है। हालांकि, उनके अनुसार, परिवार अभी भी कंपनी से साफ जवाब और सही समाधान का इंतजार कर रहा है।