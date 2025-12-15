Delhi Pollution Update : ग्रेप-4 लागू करने के बाद भी नहीं सुधरे दिल्ली के हालात

एक्यूआई 500 के करीब पहुंचा, देश की राजधानी में मेडिकल एमरजेंसी के हालात

Delhi Pollution Update (आज समाज), नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली व इसके आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ठंड ने प्रदूषण की समस्या को और भी ज्यादा विकराल बना दिया है। हालत यह है कि दिल्ली व उसके आसपास के एरिया में आसमान में धुंए और धुंध की एक मोटी परत छा गई है जोकि प्रदूषण के स्तर को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। हालात काबू से बाहर होते देखकर रविवार को एक ही दिन में दिल्ली में ग्रेप-3 और ग्रेप-4 लागू कर दिया गया था। हांलाकि इसका ज्यादा असर नहीं दिखाई दिया और रविवार शाम को दिल्ली में एक्यूआई 500 के करीब पहुंच गया।

दिल्ली के इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रदूषण

हवा की धीमी गति और खराब मौसम ने दिल्ली को गैस चैंबर बना दिया है। रविवार शाम को सरदार पटेल मार्ग में एक्यूआई 483 दर्ज किया गया है, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार गंभीर कैटेगरी में है। वहीं पंडित पंत मार्ग में एक्यूआई 417,बाराखंबा रोड पर 474 एक्यूआई है। अक्षरधाम इलाके में 493 एक्यूआई दर्ज किया गया है। बारापुला फ्लाईओवर में एक्यूआई 433 है, जिसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार ‘गंभीर’ कैटेगरी में रखा गया है।

सोमवार को भी स्मॉग की चादर ने पूरे शहर को लपेटा

सोमवार की सुबह 7 बजे घने की कोहरे की चादर से पूरा शहर लिपटा नजर आया। मेट्रो स्टेशन से लेकर सड़कों पर कोहरे के चलते दृश्यता बेहद कम रही। वाहन भी तय सीमा से कम गति से चलते नजर आए। यह नजारा ग्रेनो के नॉलेज पार्क में देखने को मिला जहां दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद की ओर जाने और यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जाने वाले वाहन धीमी गति से चलते नजर आए। इससे पहले रविवार को लगातार दूसरे दिन हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। यह इस सीजन का सबसे प्रदूषित दिन दर्ज किया गया था।

यही नहीं, देश भर में दिल्ली तीसरी स्थान पर सबसे अधिक प्रदूषित रही। सुबह की शुरूआत धुंध और कोहरे से हुई। वहीं, पूरे दिन स्मॉग की मोटी चादर भी दिखाई दी। इस कारण कई इलाकों में दृश्यता भी बेहद कम रही। राजधानी में सुबह-सुबह धुंध की मोटी चादर छा जाती है तो वहीं रात के समय भी विजिबिलिटी घटने लगी है। इतना ही नहीं प्रदूषण के कारण अब लोगों को सांस लेने में भी समस्या होने लगी है।

ये भी पढ़ें : PM Modi’s East Africa Visit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वी अफ्रीका दौरा आज से शुरू