Delhi Pollution Update : बेहद खराब श्रेणी में दिल्ली की हवा, आज राहत के आसार

राजधानी का औसत एक्यूआई 350 के पार, आज हल्की बारिश की संभावना

Delhi Pollution Update (आज समाज), नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के एरिया में हवा में प्रदूषण की मात्रा बेहद खतरनाक स्थिति में बनी हुई है। जिसके चलते लोगों को जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में औसत एक्यूआई 350 के पार रहा, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। लेकिन मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उससे दिल्ली निवासियों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद जरूर बनी है।

पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते दिल्ली में आज देर शाम से मौसम बदलने की संभावना है। इससे दिल्ली व इसके आसपास के एरिया में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जिससे प्रदूषण में कमी आएगी। बारिश होने के बाद फिर से दिल्ली-एनसीआर में कड़ाके की ठंड देखने को मिल सकती है।

फिलहाल छाई स्मॉग की परत

दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों पर स्मॉग की घनी परत छाई हुई है। दिल्ली के पांडव नगर और अक्षरधाम मंदिर के पास ज्यादा असर देखने को मिला। सीपीसीबी के अनुसार, आज सुबहस पांडव नगर में अदक 377 रिकॉर्ड किया गया, जो ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में आता है। वहीं दिल्ली का औसत एक्यूआई 350 के पार रहा, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है।

उधर, मौसम विभाग ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभवाना जताई है। 30-40 किमी/घंटा की हवाओं का यलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लोगों को आज और अगले 2-3 दिनों तक सतर्क रहने की सलाह दी गई है। क्योंकि आज शाम तक हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो सकती है। गरज-चमक और 30-40 किमी/घंटा की हवाओं का यलो अलर्ट भी जारी किया है।

पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बदलेगा मौसम

उत्तर भारत में आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इससे जहां पूरे क्षेत्र के मौसम में बदलाव आएगा वहीं पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश का क्रम जारी रह सकता है। ज्ञात रहे कि इस साल अभी तक उत्तरी भारत के मैदानी राज्यों में अच्छी बारिश नहीं हुई है। अभी तक कई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुके हैं लेकिन मौसम विभाग के अनुसार वह कमजोर थे जिसके चलते बारिश नहीं हो पाई। इस बार मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। जिससे बारिश की संभावना जताई जा रही है।

