Delhi Weather Update: दिल्ली की आबोहवा हुई खराब, 337 पर पहुंचा एक्यूआई

शुक्रवार से चलेगी शीतलहर, बिगड़ सकते है हालात
Delhi Weather Update, (आज समाज), नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। आबोहवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक आज सुबह 7 बजे तक शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 337 दर्ज किया गया, जोकि एक गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने शुक्रवार से दिल्ली में शीतलहर चलने का अनुमान लगाया है। अगले तीन दिनों में तापमान में कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है।

आगे और ज्यादा खराब होगा एक्यूआई, धुंध या कोहरा छाए रहने की भी संभावना

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा के मुताबिक मंगलवार शाम को शहर का 24 घंटे का एवरेज एक्यूआई 372 हो गया, जो सोमवार को 304 और रविवार को 279 था। 39 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 16 ने एक्यूआई लेवल 400 से ज्यादा रिकॉर्ड किया, जो गंभीर कैटेगरी में है। दिल्ली के एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के मुताबिक, शहर का एक्यूआई अगले कुछ दिनों तक बहुत खराब कैटेगरी में रहने की उम्मीद है, और रात में धुंध या कोहरा छाए रहने की संभावना है।

सामान्य से कम रहेगा तापमान, 2 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना

दिल्ली में अगले तीन दिनों में मिनिमम टेम्परेचर में दो से तीन डिग्री की गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे शुक्रवार को कोल्ड वेव का रास्ता बन जाएगा। अगले 24 घंटों तक मैक्सिमम टेम्परेचर में बदलाव नहीं होने की उम्मीद है, और अगले दो दिनों में इसमें लगभग 2 डिग्री की गिरावट आ सकती है। इस दौरान मिनिमम और मैक्सिमम दोनों टेम्परेचर सामान्य से कम रहने का अनुमान है।