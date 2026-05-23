Delhi Weather: दिल्ली-एनसीआर में अचानक बदला मौसम, बारिश व हवाओं से गर्मी से मिली राहत

Delhi Weather, (आज समाज), नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में अचानक मौसम ने करवट ली और जोरदार बारिश व तेज हवाओं से बीते कुछ दिन से पड़ रही प्रचंड गर्मी से राजधानी वासियों को राहत मिली है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने बताया कि काफी समय से भीषण गर्मी के बाद दिल्ली-एनसीआर में संवहन विकसित हुआ है, जिसके चलते संतुलन बनने तक कुछ टाइम के लिए गरज-चमक, बिजली गिरने तथा तेज हवाओं का प्रभाव रह सकता है।

तापमान में तेज गिरावट दर्ज

मौसम बदलने से भीषण गर्मी से बढ़े तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। आईएमडी के सूत्रों के मुताबिक

दिल्ली में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। राजधानी के कई इलाकों में मौसम में बदलाव के कारण हुई बारिश के बाद भयानक गर्मी से राहत महसूस की जा रही है। नई दिल्ली में भी जोरदार बारिश दर्ज की गई है। अभी मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

दिल्ली में और तेज बारिश का अलर्ट

आईएमडी अधिकारियों ने बताया है कि दिल्ली में बारिश और हो सकती है। तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच आंधी-तूफान के दौरान 70 से 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। उधर मुंबई में भी येलो अलर्ट जारी है। आईएमडी के अनुसार अगले 3 घंटों में मुंबई के अलावा रत्नागिरी व रायगढ़ में हल्की बारिश हो सकती है।

रविवार को मौसम क्लियर रहने की संभावना

आईएमडी ने 24 मई यानी अगले कल रविवार को दिल्ली में मौसम क्लियर रहने की संभावना जताई है। इस बीच कुछ इलाकों में लू चलने का अनुमान है। दिन में सतह पर लगातार 20 से 30 किमी की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक रह सकत है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रह सकता है। ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहेगा। वहीं दिल्ली के अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहने का अनुमान है।

ये भी पढ़ें : North India Weather: गर्मी से धधक रहे मैदान, बरसात-हिमपात से पहाड़ कूल-कूल