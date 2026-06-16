Delhi Weather Updates: दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बारिश, लू जैसी स्थिति से मिली राहत

Delhi Weather Updates, (आज समाज), नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में मंगलवार सुबह हल्की बारिश हुई, जिससे वर्तमान में इन इलाकों में चल रही लू (heatwave) जैसी स्थिति से लोगों को काफी राहत मिली है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (आईजीआई) एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में भी सुबह के समय हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई।

अधिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की उम्मीद

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, अधिकतम तापमान 37 डिग्री से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री से 28 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि दिन भर अलग-अलग समय पर दक्षिण-पश्चिम दिशा से 10-15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद है। बुधवार से गर्मी बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि तापमान 39-41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

18 जून तक तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना

आईएमडी ने चेतावनी दी है कि 18 जून तक राष्ट्रीय राजधानी में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है, और अधिकतम तापमान 40-42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। गुरुवार को हवा की दिशा में भी बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है, जिसमें दक्षिण-पश्चिम दिशा से चल रही हवाओं की जगह उत्तर-पश्चिम दिशा से हवाएं चलेंगी। इन हवाओं की गति 15 से 20 किमी प्रति घंटे के बीच रहने की संभावना है।

सोमवार को भी हुई थी बारिश, धूल भरी आंधी भी चली थी

आईएमडी के अनुसार, सप्ताहांत तक लू जैसी स्थिति बने रहने की उम्मीद है। 19 और 20 जून को अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री के बीच रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान में काफी बढ़ोतरी होगी और शनिवार तक यह 30-32 डिग्री तक पहुंच जाएगा। 21 जून को गर्मी फिर चरम पर होगी और अधिकतम तापमान एक बार फिर 40 से 42 डिग्री के बीच रहेगा। दोपहर और शाम के समय पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाओं की गति 20-25 किमी प्रति घंटे तक पहुंचने की उम्मीद है। सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और गरज-चमक के साथ भारी बारिश हुई, जिससे आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया और कई इलाकों में आवाजाही प्रभावित हुई।

पश्चिमी विक्षोभ के कारण अचानक मौसम में बदलाव

पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में अचानक बदलाव आया, जिससे दिल्ली और आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलीं। शहर के कई हिस्सों में लोगों ने मौसम में उतार-चढ़ाव देखा, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में धूल भरी आंधी, गरज-चमक और बारिश का दौर चल रहा था।

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