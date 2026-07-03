Delhi Weather Update: दिल्ली में झमाझम बारिश की दस्तक! IMD ने तेज हवाओं और गरज-चमक को लेकर किया अलर्ट

Delhi Weather Update: शुक्रवार सुबह दिल्ली में मौसम में अचानक बदलाव देखा गया, जब आसमान में काले बादल छा गए, जिससे हाल की उमस से बहुत ज़रूरी राहत मिली। बदलते मौसम के पैटर्न को देखते हुए, इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने नेशनल कैपिटल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें पूरे दिन हल्की बारिश, आंधी, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं का अनुमान है।

IMD के मुताबिक, शहर में कम से कम टेम्परेचर 28.1°C रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 32°C के आसपास रहने की उम्मीद है, जिससे दिन का मौसम पिछले दिनों की तुलना में काफ़ी अच्छा रहेगा।

दिल्ली-NCR में बारिश, आंधी और तेज़ हवाओं की उम्मीद

वेदर डिपार्टमेंट ने अनुमान लगाया है कि पूरे दिन आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, और दिल्ली-NCR में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

लोगों को सावधान रहने की भी सलाह दी गई है क्योंकि सुबह, दोपहर, शाम और रात में आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 40-50 km/h की हवा चलने की उम्मीद है। अचानक बारिश से निचले इलाकों में कुछ समय के लिए पानी भर सकता है और ट्रैफिक धीमी गति से चल सकता है।

कई मौसम केंद्रों में तापमान में गिरावट

IMD के नए ऑब्ज़र्वेशन से राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में तापमान में काफ़ी गिरावट दिख रही है।

पालम: 25.9°C (सामान्य से 1.9°C कम)

लोधी रोड: 28.0°C (सामान्य से 1.0°C ज़्यादा)

रिज एरिया: 24.6°C (सामान्य से 0.9°C कम)

आयानगर: 25.8°C (सामान्य से 1.0°C कम)

ठंडे तापमान और बादल छाए रहने से इस हफ़्ते की शुरुआत में हुई भीषण गर्मी से काफ़ी राहत मिली है।

दिल्ली की एयर क्वालिटी ‘सैटिसफैक्ट्री’ कैटेगरी में बनी हुई है

सुहावने मौसम के साथ-साथ, दिल्ली की एयर क्वालिटी भी स्थिर रही। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) सुबह 9:00 बजे 89 था, जिससे यह ‘सैटिसफैक्ट्री’ कैटेगरी में आ गया।

CPCB एयर क्वालिटी कैटेगरी

0–50: अच्छा

51–100: सैटिसफैक्ट्री

101–200: मॉडरेट

201–300: खराब

301–400: बहुत खराब

401–500: गंभीर

दिन भर आसमान में बादल छाए रहने, रुक-रुक कर बारिश होने और तापमान ठंडा रहने की उम्मीद है, जिससे दिल्ली के लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि, आने-जाने वालों को मौसम की जानकारी से अपडेट रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आंधी-तूफान और तेज़ हवाएं शहर के कुछ हिस्सों में ट्रैफिक और बाहर की एक्टिविटी में रुकावट डाल सकती हैं।