शुक्रवार देर रात 11 बजे शुरू हुई थी बारिश

Delhi Today Heavy Rain, (आज समाज), नई दिल्ली: नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में रात से लगातार बारिश हो रही है और रक्षाबंधन (RAksha Bandhan) के त्योहार पर आज सुबह तक कई जगह सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार अभी दिल्लीवासियों को बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। दिन में और बारिश हो सकती है। अधिकारियों ने बताया है कि शुक्रवार देर रात 11 बजे बारिश शुरू हुई थी।

भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी

आईएमडी अधिकारियों ने उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-पूर्व और मध्य दिल्ली के कुछ इलाकों में बिजली और गरज के साथ भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था। हालांकि बाद में इसे घटाकर येलो अलर्ट कर दिया और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी।

प्रगति मैदान में 100 एमएम बारिश दर्ज

मौसम विभाग ने बताया कि सफदरजंग स्थित दिल्ली के प्राथमिक मौसम केंद्र में आज सुबह 8.30 बजे तक 78.7 मिमी दर्ज की। वहीं प्रगति मैदान में 100 मिमी, पालम में 31.8 एमएम, पूसा में 69 एमएम और लोधी रोड में सुबह साढ़े आठ बजे तक 80 मिमी बारिश दर्ज की गई।

अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहने का अनुमान

रात से जारी बारिश के कारण मथुरा रोड,शास्त्री भवन, , किदवई नगर, पंचकुइयां मार्ग, आरके पुरम, मोती बाग और गाजियाबाद व गुरुग्राम सहित दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में पानी भर गया है। आज सुबह तापमान 23.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो औसत से 3.2 डिग्री कम है, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

