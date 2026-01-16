Delhi Weather: ठंड की लहर के बीच दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब

By
Vir Singh
-
0
62
Delhi Weather
Delhi Weather: ठंड की लहर के बीच दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब

Coldwave In Delhi, (आज समाज), नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली की हवा की क्वालिटी एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के डेटा के अनुसार, शुक्रवार सुबह 7 बजे ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 346 दर्ज किया गया, जो इसे ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में रखता है। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई  लेवल 300 से ऊपर दर्ज किया गया।

आनंद विहार में एक्यूआई 354

सीपीसीबी के सुबह 7 बजे तक के डेटा के अनुसार, आनंद विहार में एक्यूआई 354, आईटीओ में 362, अशोक विहार में 367 और आरकेपुरम में 374 दर्ज किया गया।  वज़ीरपुर में एक्यूआई 374, पटपड़गंज में 372, चांदनी चौक में 370 और द्वारका सेक्टर-8 में एक्यूआई 369 दर्ज किया गया। एक्यूआई क्लासिफिकेशन के अनुसार, 0 से 50 के बीच की रीडिंग ‘अच्छी’, 51 से 100 ‘संतोषजनक’, 101 से 200 ‘मध्यम’, 201 से 300 ‘खराब’, 301 से 400 ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 ‘गंभीर’ होती है।

तापमान लगभग 5.4 डिग्री सेल्सियस

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर भी चल रही है, जिससे तापमान गिरकर लगभग 5.4 डिग्री सेल्सियस हो गया है। सुबह 05.30 बजे जारी आधिकारिक डेटा के अनुसार, उत्तरी और पूर्वी भारत के कई हवाई अड्डों पर घने से बहुत घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। विजिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार, चंडीगढ़, अमृतसर, आदमपुर, पठानकोट, सहारनपुर, और हिंडन के हवाई अड्डों पर घना कोहरा छाया रहा और इन क्षेत्रों में विजिबिलिटी शून्य मीटर दर्ज की गई।

पंजाब और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बहुत खराब विजिबिलिटी

पंजाब, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बहुत खराब विजिबिलिटी दर्ज की गई, जिससे हवाई और सड़क परिवहन में देरी और रुकावटों की चिंता बढ़ गई है। आज हल्के कोहरे में पालम में 800 मीटर और सफदरजंग में 700 मीटर विजिबिलिटी रही। इस बीच, कई अन्य जगहों पर मध्यम कोहरे की स्थिति देखी गई।

जम्मू और वाराणसी में 200 मीटर विजिबिलिटी रही

जम्मू और वाराणसी में 200 मीटर विजिबिलिटी रही, जबकि आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में 350 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई। कानपुर और गोरखपुर में विजिबिलिटी में थोड़ा सुधार हुआ और यह लगभग 400 मीटर हो गई। सीपीसीबी के डेटा के अनुसार, एक दिन पहले, दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई सुबह 8 बजे 352 था, जो ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में आता है।

ये भी पढ़ें: North India Cold Wave Alert: उत्तर भारत में ठंड का रेड अलर्ट! दिल्ली-यूपी फ्रीज, शीतलहर का कहर जारी