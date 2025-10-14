Army Chief General Upendra Dwivedi Addressed UNTCC, (आज समाज), नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में योगदान देने वाले सेना के अध्यक्षों का सम्मेलन शुरू हो गया है। भारतीय सेना इसकी मेजबानी कर रही है। संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देशों (यूएनटीसीसी) के प्रमुखों के सम्मेलन का आज पहला दिन है। यह 16 अक्टूबर तक चलेगा और लगभग 30 से ज्यादा देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम का मैन मकसद भविष्य की शांति स्थापना के लिए उभरते खतरों पर विचार-विमर्श और एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना है।

भारत ने अभियानों में करीब 3 लाख महिला व पुरुष भेजे

थल सेना प्रमुख (Army Chief) जनरल उपेंद्र द्विवेदी (General Upendra Dwivedi) ने पहले दिन कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में भारत को सबका दोस्त बताया और विश्वभर में शांति स्थापना मजबूत और प्रभावी बने रहने की उम्मीद जताई। उन्होंने बताया कि शांति स्थापना में भारत सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। सेनाध्यक्ष ने कहा, यूएन के कुल 71 शांति अभियानों में से 51 में भारत ने तकरीबन 3 लाख महिला व पुरुषों को भेजा है।

ये भी पढ़ें : Egypt Sharm El Sheikh: डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज के सामने की पीएम मोदी की तारीफ, भारत-पाक के साथ रहने की उम्मीद जताई