Aaj Samaaj (आज समाज) Car Blast In Delhi : देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास खड़ी एक खड़ी कार में अचानक धमाका हो गया गया, जिससे पास खड़ी दो अन्य कारों में भी भीषण आग लग गई और जलकर खाक हो गईं। इस धमाके में नौ लोगों हो गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने स्थिति पर काबू पाने का प्रयास किया।

9 लोगों की मौत

बताया जा रहा है कि इस हादसे में जहां 9 लोगों की मौत हुई हैं, वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। जिन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर हैं। बता दें कि ये घटना गेट नंबर-1 लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुई है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं, चूँकि यह ये भीड़भाड़ वाला इलाका तो यहाँ आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्क्त का सामना करना पड़ा।

घटनास्थल के आसपास की दुकानों के शीशे टूट गए

वहीं अंदेशा जताया जा रहा है कि ये ब्लास्ट कार में सीएनजी लीक होने के चलते हुआ है या किसी अन्य वजह से, अभी तक ये साफ नहीं हुआ है। अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और हर एंगल से जांच जारी है। उल्लेखनीय है कि इस हादसे में 3 से 4 वाहनों अन्य में भी आग लग गई और उन्हें नुकसान पहुंचा है। धमाका इतना जोरदार बताया जा रहा है कि इस दौरान आसपास के घर तक हिल गए। इतना ही नहीं घटनास्थल के आसपास की दुकानों के शीशे टूट गए।

