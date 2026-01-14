Delhi Weather Update : दिल्ली के लोगों पर मौसम का डबल अटैक

कंपकंपाती ठंड के साथ प्रदूषण बढ़ा रहा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें

Delhi Weather Update (आज समाज), नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली व इसके आसपास के एरिया में रहने वाले करोड़ों लोग वर्तमान समय में मौसम के डबल अटैक से जूझ रहे हैं। एक तरफ हो सर्दी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऊपर से दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में बनी हुई है। यही कारण है कि लोगों को एक तरफ जहां सर्दी से बचने के लिए जूझना पड़ रहा है वहीं दूषित हवा में सांस लेने से उनकी सेहत भी खराब हो रही है।

तीन डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान

दिल्ली में गलन भरी हवाओं का सितम और बढ़ गया है। बीते दो दिन से शीतलहर के चलते लोग ठिठुर रहे हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस के साथ 20.6 डिग्री रहा। इसके अलावा, न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यह सामान्य से 4.4 डिग्री कम रहा। मौसम विभाग ने आज के लिए शीतलहर का आॅरेंज अलर्ट जारी किया है। यह इस सीजन का सबसे कम पारा रहा। दिल्ली में अधिकतम आर्द्रता 100 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 41 प्रतिशत रही। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों के बीच भी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी का मौसम बना रहेगा।

बेहद खराब स्थिति में हवा की गुणवत्ता

राजधानी में हवा की दिशा बदलने और गति सुस्त पड़ने के चलते फिजा एक बार फिर से खराब से बेहद खराब की श्रेणी में पहुंच गई है। ऐसे में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 360 दर्ज किया गया। यह हवा की बेहद खराब श्रेणी है। दूसरी ओर, एनसीआर में ग्रेटर नोएडा की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही। यहां एक्यूआई 384 दर्ज किया गया, यह हवा की बेहद खराब श्रेणी है। वहीं, नोएडा में 367, गुरुग्राम में 378 और गाजियाबाद में 358 एक्यूआई दर्ज किया गया। इसके अलावा, फरीदाबाद की हवा सबसे साफ रही। यहां सूचकांक 254 दर्ज किया गया। यह हवा की मध्यम श्रेणी है।

इस तरह रहा प्रमुख स्थानों का न्यूनतम तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, रिज में 4.4 डिग्री सेल्सियस और आया नगर में 3.2 डिग्री, लोधी रोड में 3 डिग्री व पालम में 4 डिग्री न्यूनतम पारा दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली के विभिन्न इलाकों में शीतलहर और कोहरे की स्थिति महसूस की गई।

18 जनवरी तक ठंड का प्रकोप रहेगा जारी

मौसम विभाग के अनुसार, 15 जनवरी को दिन का तापमान 20 से 22 और रात का तापमान पांच से सात डिग्री के बीच रहेगा। वहीं, 16 जनवरी को दिन का तापमान 21 से 23 और रात का तापमान छह से आठ डिग्री के बीच रहेगा। इसके अलावा, 17 जनवरी को दिन का तापमान 21 से 23 और रात का तापमान आठ से दस डिग्री के बीच रहेगा। यही नहीं, 18 जनवरी को दिन का तापमान 21 से 23 और रात का तापमान आठ से दस डिग्री के बीच रहेगा।

ये भी पढ़ें : Weather Update : उत्तर भारत में अभी और गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड