Delhi Red Fort Blast Update: दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, कार में बैठे डॉ. उमर का DNA मैच

Delhi Red Fort Blast Update: बुधवार देर रात जारी हुई एक 10 सेकंड की कच्ची सीसीटीवी क्लिप में वह क्षण दिखाया गया है जब दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रैफ़िक सिग्नल पर एक i20 में विस्फोट हुआ। शाम लगभग 6:51 बजे रिकॉर्ड की गई इस फुटेज में सिग्नल पर 20 से ज़्यादा वाहन रुके हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही हरी बत्ती हुई और गाड़ियाँ चलने लगीं, i20 में एक ज़ोरदार विस्फोट हुआ जिससे आग की लपटें और मलबा सड़क पर उड़ गया, जिससे आस-पास के वाहन नष्ट हो गए।

फ़ोरेंसिक टीमों का कहना है कि मलबे से बरामद डीएनए – जिसमें दांत, हड्डियों के टुकड़े, खून से सने कपड़े और स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच फंसा पैर का एक टुकड़ा शामिल है – डॉ. उमर नब्बी की माँ द्वारा दिए गए डीएनए नमूने से मेल खाता है।

इसलिए अधिकारियों का निष्कर्ष है कि जब कार में विस्फोट हुआ तब डॉ. उमर कार में ही थे। 10 नवंबर के विस्फोट में अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है; गुरुवार सुबह एक और घायल व्यक्ति की मौत हो गई। केंद्र सरकार ने इस घटना को आतंकवादी हमला करार दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दिल्ली कार विस्फोट को औपचारिक रूप से आतंकवादी कृत्य मानने का प्रस्ताव पारित किया।

जांच के दायरे में दूसरा वाहन

पुलिस को संदेह है कि इस कार्रवाई में एक से ज़्यादा वाहन शामिल थे। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी होने के बाद, हरियाणा के खंडौली गाँव में एक लावारिस कार मिली – कथित तौर पर कथित चालक की बहन के घर के पास। एनएसजी बम निरोधक दस्ते की एक टीम घटनास्थल पर पहुँच गई है; वाहन को अभी तक फोरेंसिक जाँच के लिए पूरी तरह से नहीं खोला गया है।

अब तक हुए प्रमुख खुलासे

जनवरी में टोही: जाँच के दौरान बरामद मोबाइल-डंप डेटा से संकेत मिलता है कि डॉ. उमर नब्बी और एक अन्य आरोपी, सहायक प्रोफेसर डॉ. मुजम्मिल गनी (फरीदाबाद के अल-फलाह विश्वविद्यालय के) ने भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए जनवरी में लाल किले की कई बार टोही की थी। जाँचकर्ताओं का मानना ​​है कि 26 जनवरी को योजनाबद्ध हमला उनकी मूल योजना का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उस समय इसे अंजाम नहीं दिया गया था।

दिसंबर में हमले की योजना

आठ आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि 6 दिसंबर को दिल्ली में हमले की योजना बनाई गई थी, लेकिन मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद यह योजना विफल हो गई। अधिकारी इस समूह को फरीदाबाद स्थित एक अंतरराज्यीय मॉड्यूल बता रहे हैं; गिरफ्तार संदिग्धों में छह डॉक्टर भी शामिल हैं। एक अन्य संदिग्ध, डॉ. निसार, जो कथित तौर पर श्रीनगर का रहने वाला है और पहले कश्मीर डॉक्टर्स एसोसिएशन से जुड़ा था, अभी भी फरार है और उसे जम्मू-कश्मीर सरकार ने बर्खास्त कर दिया है।

उर्वरक के भेष में विस्फोटक

जांचकर्ताओं का कहना है कि मुजम्मिल ने एक किराए के कमरे में विस्फोटक सामग्री जमा की थी और बोरे में उर्वरक होने का नाटक किया था। लगभग 20 दिन पहले जब वह बोरे लेकर आया था, तो पड़ोसियों ने उससे कथित तौर पर पूछताछ की थी; मुजम्मिल ने कथित तौर पर दावा किया था कि उनमें कश्मीर जाने वाला उर्वरक था। पुलिस ने उस किराए के कमरे से लगभग 100 मीटर दूर एक घर से सीसीटीवी फुटेज जब्त कर ली है और जांच के तहत उसका विश्लेषण कर रही है।

