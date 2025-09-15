Delhi Crime News : दिल्ली पुलिस की दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में रेड

वांछित गैंगस्टर्स व उनके गुर्गों के ठिकानों पर की जा रही छापेमारी

Delhi Crime News (आज समाज), नई दिल्ली : दिल्ली में अपराधियों पर लगाम कसने के लिए दिल्ली पुलिस ने विशेष खाका तैयार किया है। इसमें दिल्ली पुलिस उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो वांछित सूची में शामिल हैं। इनमें काफी ज्यादा नाम उन गैंगस्टर्स और उनके गुर्गों के आते हैं जो पिछले काफी समय से दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इसी के चलते दिल्ली पुलिस ने सोमवार सुबह से दिल्ली और हरियाणा समेत पूरे एनसीआर में गैंगस्टर्स व उनके गुर्गों के 25 ठिकानों पर रेड कर ही है।

पुलिस के इस अभियान में 25 टीमें जुटी हुई हैं जिनमें 380 कर्मचारी शामिल हैं। जानकारी के अुनसार इस अभियान में अभी तक कई लग्जरी कार जैसे मर्सडीज, आॅडी बरामद हुई है। वहीं भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। पुलिस रेड के दौरान कुछ महंगी लग्जरी घड़ियां और 40 लाख से ज्यादा कैश भी बरामद हुआ है। पुलिस को रेड के दौरान कुछ हथियार भी मिले हैं।

यूपी से हथियार लाकर दिल्ली सप्लाई करने के चार आरोपी काबू

मेरठ और मवाना से हथियार लाकर दिल्ली-एनसीआर के गैंगस्टरों को सप्लाई करने वाले चार आरोपियों को अपराध शाखा की टीम ने दबोचा है। इनकी पहचान वजीरपुर के जेजे कालोनी निवासी मो. साजिद उर्फ राशिद, रिसीवर इंद्रपुरी निवासी विशाल राणा उर्फ भोला, राजौरी गार्डन निवासी अनिकेत और कीर्ति नगर निवासी सौरभ ढींगरा उर्फ मन्नी के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 15 पिस्टल, 150 कारतूस और आठ अतिरिक्त मैगजीन बरामद की हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर इनके बाकी साथियों की तलाश कर रही है।

इस तरह हुआ पूरे गिरोह का खुलासा

अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त हर्ष इंदौरा ने बताया सूचना के आधार पर 11 अगस्त को नेताजी सुभाष प्लेस के पास से टीम ने साजिद को दबोच लिया गया। उसकी निशानदेही पर रिसीवर विशाल राणा, अनिकेत और सौरभ ढींगरा को दिल्ली के अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया। साजिद ने बताया कि वह मेरठ और मवाना में अलग-अलग लोगों से अवैध हथियार खरीदता था और उन्हें दिल्ली-एनसीआर के बदमाशों को बेच देता था। इनमें नीरज बवाना गिरोह, अफसर गिरोह और अन्य शामिल हैं।

