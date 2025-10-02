Delhi Police Encounter Haryana Criminals: हरियाणा के दो बदमाशों का दिल्ली पुलिस ने किया एनकाउंटर

बदमाशों पर बिग बॉस विनर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की हत्या की प्लानिंग करने का आरोप
Delhi Police Encounter Haryana Criminals, (आज समाज), भिवानी: दिल्ली पुलिस द्वारा हरियाणा के रहने वाले दो बदमाशों का एनकाउंटर करने का मामला प्रकाश में आया है। बदमाशों की पहचान भिवानी निवासी साहिल और पानीपत के रहने वाले राहुल के रूप में हुई है। हालांकि, भिवानी पुलिस के डीएसपी हेडक्वार्टर महेश कुमार ने कहा है कि इस एनकाउंटर के बारे में हमारे पास कोई सूचना नहीं आई है।

बदमाशों पर टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस के 17वें सीजन के विजेता स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की हत्या की प्लानिंग करने का आरोप है। बदमाशों को मुनव्वर फारूकी की हत्या के लिए रोहित गोदारा गैंग से सुपारी मिली थी। दावा किया जा रहा है कि बदमाशों ने कॉमेडियन की हत्या के लिए मुंबई और बेंगलुरु में रेकी भी की थी।

आरोपियों के पास से हथियार और मोटरसाइकिल हुई बरामद

प्राप्त जानकारी अनुसार दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी युवक दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के आसपास से गुजर सकते हैं। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घेराबंदी की और दोनों आरोपियों को काबू किया। घटनास्थल पर उनके पास से हथियार और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है और कार्रवाई की जा रही है।

गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग से जुड़े हुए है दोनों शूटर

दोनों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने खुलासा किया है कि दोनों विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा के इशारे पर चल रहे थे। रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ और विरेंदर चरण के साथ काम करता है और इन तीनों ने ही मुनव्वर फारूकी को मारने का प्लान बनाया था। मुनव्वर को मारने के लिए गोल्डी ने साहिल और राहुल को जिम्मेदारी दी थी।

2024 में यमुनानगर में हुए ट्रिपल मर्डर केस में वांटेड हैं दोनों शूटर

दोनों शूटरों के बारे में पुलिस ने बताया कि राहुल हरियाणा के यमुनानगर में 2024 में हुए के ट्रिपल मर्डर केस में वांटेड है। उसे एक गोली लगी है। मुनव्वर फारूकी को लॉरेंस गैंग से भी खतरा है। मुनव्वर फारूकी अपने विवादित बयानों के कारण इनके निशाने पर हैं।

