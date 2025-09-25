Delhi Police Driver Recruitment 2025 : दिल्ली पुलिस ड्राइवर की निकली 737 पदों पर भर्ती, पूरी खबर पढ़े विस्तार से

Delhi Police Driver Recruitment 2025 : अगर आपका भी सपना सरकारी विभाग में नौकरी करने का है तो ये खबर आपके लिए ख़ास हो सकती है क्यूंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ड्राइवर पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें और तय समय सीमा से पहले अपना आवेदन जमा करें।

कुल उपलब्ध पद: 737

आयु सीमा

इस पद के लिए 01/07/2025 को 21-30 वर्ष है।

आयु में छूट नियमों के अनुसार दी जाएगी।

आयु सीमा की गणना की तारीख अधिसूचना के अनुसार होगी।

योग्यता

12वीं पास + HMV लाइसेंस

आवेदन शुल्क

सामान्य/EWS/OBC उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये

SC/ST/PwD उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क।

फीस डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/UPI के माध्यम से ऑनलाइन जमा करें।

चयन प्रक्रिया

कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT)

PET और PST

ट्रेड टेस्ट (ड्राइविंग टेस्ट) – योग्यता आधारित

दस्तावेज़ सत्यापन

मेडिकल टेस्ट

कैसे करें आवेदन

ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवार पूरा नोटिफिकेशन पढ़ें।

भर्ती फॉर्म से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट, जैसे फोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ आदि को ध्यान से स्कैन करें।

आवेदन फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी कॉलम को ध्यान से प्रीव्यू करें और चेक करें।

फाइनल सबमिट किए गए फॉर्म का प्रिंटआउट लें।

