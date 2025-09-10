Delhi Police Action: स्पेशल सेल ने आईएसआईएस संदिग्ध आतंकी अजहर दानिश सहित 8 संदिग्ध रांची से दबोचे

Delhi Police Special Cell Raid, (आज समाज), नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस की स्पेशल सेल ने वांछित आईएसआईएस संदिग्ध आतंकी अजहर दानिश को झारखंड की राजधानी रांची से गिरफ्तार कर आतंकी संगठन आईएसआईएस के बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। रांची पुलिस व झारखंड आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने संयुक्त कार्रवाई में उसे अरेस्ट किया।

दिल्ली से रांची तक 12 जगह छापेमारी

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम दिल्ली से रांची तक 12 जगह छापेमारी कर रही है और इस दौरान रांची से अजहर दानिश समेत 8 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। दानिश के खिलाफ दिल्ली में एक केस दर्ज था और इसी आधार पर स्पेशल सेल उसकी खोज कर रही थी। रांची के इस्लामनगर इलाके से उसे धरा गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

दिल्ली से एक और आतंकी आफताब गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल व केंद्रीय एजेंसियों की एक साथ दबिश में दिल्ली से एक और आतंकी आफताब को भी गिरफ्तार किया गया है। अब तक 8 संदिग्ध दबोचे गए हैं और सभी से पूछताछ जारी है।

बड़े आतंकी हमले की तैयारी में थे दहशतगर्द

दिल्ली के सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए संदिग्ध बड़े आतंकी हमले की फिराक में थे और इसके लिए वे प्लान कर रहे थे। 12 से ज्यादा जगह अभी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के छाप जारी हैं। दिल्ली से मुंबई के रहने वाले आतंकी आफताब भी भी गिरफ्तार किया गया है।

