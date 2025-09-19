Delhi News: दुष्कर्म मामले में ललित मोदी का भाई समीर मोदी दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार

मोदीकेयर के संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं समीर मोदी

अपनी मां बीना मोदी के साथ संपत्ति विवाद पर सुर्खियों में रहे

Delhi Police Arrested Lalit Modi Brother Sammer, (आज समाज), नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने पूर्व आईपीएल प्रमुख और फरार कारोबारी ललित मोदी के भाई समीर मोदी (Sameer Modi) को दुष्कर्म मामले में दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार हाल ही में एक महिला पुलिस के पास आई थी और उसने समीर मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

ये भी पढ़ें : Supreme Court on Wakf Board : वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों की संख्या अधिकत्तम तीन होगी : सुप्रीम कोर्ट

दुष्कर्म और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज

पुलिस के अनुसार महिला की शिकायत के आधार पर दुष्कर्म और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद समीर मोदी को गिरफ्तार किया गया। महिला का आरोप था कि यह घटना पहले हुई थी। समीर मोदी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मोदीकेयर के संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। पिछले साल वह अपनी मां बीना मोदी के साथ संपत्ति विवाद को लेकर भी सुर्खियों में थे।

ये भी पढ़ें : Drug Suppliers Arrested : छह चरस स्पलायर तथा खरीदार चढ़े पुलिस हत्थे

मां से धमकियों का हवाला देते हुए मांगी थी सुरक्षा

समीर मोदी ने जून 2024 में, परिवार में विवाद के कारण अपनी मां से जान की धमकियों का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी। यह विवाद 2019 में परिवार के मुखिया केके मोदी की मृत्यु के बाद 11,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के बंटवारे को लेकर हुआ था। समीर मोदी ने अपनी मां के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी मां ने उनके पिता द्वारा बनाए गए ट्रस्ट डीड के अनुसार फंड का वितरण नहीं किया।

ये भी पढ़ें : Delhi Crime News : दिल्ली पुलिस की दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में रेड